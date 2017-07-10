 Söz Güneş’te – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Söz Güneş’te

    Söz Güneş’te
    Beşiktaş Teknik Direktörü bugün basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Toplantı saat 13.00'te Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde olacak. Deneyimli hoca takımın mevcut durumundan, Pepe'ye, yapılacak transferlerden yaklaşan sezona kadar düşüncelerini paylaşacak. Basın mensupları da merak ettikleri soruları yöneltecek.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:24
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