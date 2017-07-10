 Ryan Babel arı gibi çalışkan – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    arı gibi çalışkan

    Ryan Babel arı gibi çalışkan
    Kartal'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Deportivo'dan renklerine bağladığı , şampiyonluğa önemli katkı vermişti. Hollandalı futbolcu bu sezona daha fit girdi. Tecrübeli oyuncu salondaki idmanlarda onlarca kilo ağırlığın altına giriyor. Gücüne güç katıyor.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:52
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