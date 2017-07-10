 Marcelo ikilemi – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ikilemi

    Marcelo ikilemi

    Beşiktaş yönetimi konusunda ikiye bölündü.

    Lyon'dan gelen teklif şu ana kadar 6 milyon euro. Rakam 8'e çıkarsa "Satılsın" diyen de var, "Pepe alınmışken, onunla birlikte müthiş ikili olurlar. Kalsın" diyen de. Siyah-beyazlı taraftarlar da en azından 1 sezon Pepe- tandemini birlikte izlemek arzusunda.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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