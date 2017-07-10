''Gomez iyi ki bizden gitti''

Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun, Alman basınına konuştu.

E.Frankfurt'un altyapısından yetişen Cenk, "Avrupa'da bir kulüp beni ister, başkanım da anlaşırsa tabii ki büyük bir takımda oynamayı arzularım" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Mario Gomez'den çok şey öğrendim. Harika bir forvet oyuncusu. Ama gitmesi iyi oldu, kalsa ben 2. planda olurdum" ifadelerini kullandı.