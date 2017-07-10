 ''Gomez iyi ki bizden gitti'' – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Gomez iyi ki bizden gitti''

    ''Gomez iyi ki bizden gitti''

    Beşiktaş'ın forveti , Alman basınına konuştu.

    E.Frankfurt'un altyapısından yetişen Cenk, "Avrupa'da bir kulüp beni ister, başkanım da anlaşırsa tabii ki büyük bir takımda oynamayı arzularım" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Mario Gomez'den çok şey öğrendim. Harika bir forvet oyuncusu. Ama gitmesi iyi oldu, kalsa ben 2. planda olurdum" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Gomez iyi ki bizden gitti'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.