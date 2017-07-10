Gökhan Töre'nin alternatifi belirlendi

West Ham United ile kiralık sözleşmesi sona eren ve siyah beyazlı takıma dönen Gökhan Töre, dünkü idmanda sakatlandı. Beşiktaş'ın konuyla alakalı yaptığı açıklamada sağ dizinde kıkırdak hasarı tespit edildiği belirtildi. Sakatlık sonrası siyah beyazlı yönetim 4 ay sahalardan uzak kalması beklenen 25 yaşındaki futbolcunun yerine alternatif isimler bakmaya başladı.



SON KARAR GÜNEŞ'İN

Beşiktaş'ın masasında yer alan iki isim olduğu iddia edildi. Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan ile Fenerbahçe ile yolları ayrılan Volkan Şen olduğu ifade edildi. İki isimden birisini takıma katmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in vereceği son kararı bekliyor.



BURSASPOR BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Bursaspor Başkanı Ali Ay, Yusuf Erdoğan ile ilgilendiklerini ancak Trabzonspor ile yapılan ilk görüşmede başkan Muharrem Usta'nın genç oyuncunun transferi konusunda Beşiktaş'a söz verdiğini ifade etmişti. Başkan Ay şu ifadeleri kullanmıştı: Yusuf Erdoğan ile ilgili Muharrem Usta'yı aradım. İlgilendiğimizi söyledim. 'İlk sözü Beşiktaş'a verdik sonra tekrar konuşuruz' dedi.