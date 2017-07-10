 Gökhan Töre'nin alternatifi belirlendi – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'nin alternatifi belirlendi

    Gökhan Töre'nin alternatifi belirlendi

    Beşiktaş, 4 ay sahalardan uzak kalacak olan 'nin yerine Trabzonspor'da forma giyen ya da Fenerbahçe ile yollarını ayıran 'i transfer etmeyi planlıyor.

    West Ham United ile kiralık sözleşmesi sona eren ve siyah beyazlı takıma dönen , dünkü idmanda sakatlandı. Beşiktaş'ın konuyla alakalı yaptığı açıklamada sağ dizinde kıkırdak hasarı tespit edildiği belirtildi. Sakatlık sonrası siyah beyazlı yönetim 4 ay sahalardan uzak kalması beklenen 25 yaşındaki futbolcunun yerine alternatif isimler bakmaya başladı.

    SON KARAR GÜNEŞ'İN
    Beşiktaş'ın masasında yer alan iki isim olduğu iddia edildi. Trabzonspor'da forma giyen ile Fenerbahçe ile yolları ayrılan olduğu ifade edildi. İki isimden birisini takıma katmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, 'in vereceği son kararı bekliyor.

    BURSASPOR BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI
    Bursaspor Başkanı Ali Ay, Yusuf Erdoğan ile ilgilendiklerini ancak Trabzonspor ile yapılan ilk görüşmede başkan Muharrem Usta'nın genç oyuncunun transferi konusunda Beşiktaş'a söz verdiğini ifade etmişti. Başkan Ay şu ifadeleri kullanmıştı: Yusuf Erdoğan ile ilgili Muharrem Usta'yı aradım. İlgilendiğimizi söyledim. 'İlk sözü Beşiktaş'a verdik sonra tekrar konuşuruz' dedi.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:48
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