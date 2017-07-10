Gökhan Töre'nin alternatifi belirlendi
Beşiktaş, 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Gökhan Töre'nin yerine Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan ya da Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Şen'i transfer etmeyi planlıyor.
West Ham United ile kiralık sözleşmesi sona eren ve siyah beyazlı takıma dönen Gökhan Töre, dünkü idmanda sakatlandı. Beşiktaş'ın konuyla alakalı yaptığı açıklamada sağ dizinde kıkırdak hasarı tespit edildiği belirtildi. Sakatlık sonrası siyah beyazlı yönetim 4 ay sahalardan uzak kalması beklenen 25 yaşındaki futbolcunun yerine alternatif isimler bakmaya başladı.
SON KARAR GÜNEŞ'İN
Beşiktaş'ın masasında yer alan iki isim olduğu iddia edildi. Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan ile Fenerbahçe ile yolları ayrılan Volkan Şen olduğu ifade edildi. İki isimden birisini takıma katmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in vereceği son kararı bekliyor.
BURSASPOR BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI
Bursaspor Başkanı Ali Ay, Yusuf Erdoğan ile ilgilendiklerini ancak Trabzonspor ile yapılan ilk görüşmede başkan Muharrem Usta'nın genç oyuncunun transferi konusunda Beşiktaş'a söz verdiğini ifade etmişti. Başkan Ay şu ifadeleri kullanmıştı: Yusuf Erdoğan ile ilgili Muharrem Usta'yı aradım. İlgilendiğimizi söyledim. 'İlk sözü Beşiktaş'a verdik sonra tekrar konuşuruz' dedi.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:48
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Aslan iki fire verdi
Toplam 5
Yorum
Taner Oynama o zaman böyle kasaplarla..çok mu aradınız..adamlar resmen çift daldı..ben olsam oyucuları çekerdim sahadan..
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Belhanda tepkilere dayanamadı
Toplam 27
Yorum
gs belhanda ne yaptı adam sneijderin formasındaki 10 numarayı söküp kendine takmadı ya yönetimdeki boşluk yüzünden 10 numarayı giydi
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Belhanda tepkilere dayanamadı
Toplam 27
Yorum
gs sen galataray taraftarı olamazsin
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