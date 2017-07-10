Gökhan Töre şoku
Beşiktaş’a geri dönen genç yıldız dün ciddi biçimde sakatlandı. Sağ dizindeki kıkırdak hasarı yüzünden uzun süre forma giyemeyecek.
ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ
Bu toplantının ardından 25 yaşındaki futbolcuya nasıl bir tedavi programı uygulanacağı belirlenecek. Ancak gelen ilk haberler iyi değil. Gökhan'ın en az 3 ay kadar sahalardan uzak kalabileceği konuşuluyor. Takım arkadaşları zorlu bir süreç yaşayan Gökhan Töre'ye teselli mesajları yolladı. Sezona hırslı giren yıldız ismin sakatlık sonrası moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:08
-
Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
-
Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
-
Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
Gökhan Töre şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.