 Gökhan Töre şoku – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    şoku

    <a href="/index/gokhan-tore?id=7afed7bc-8a87-4db5-b8a5-068c1720282b" class="" rel="tag">Gökhan Töre</a> şoku

    Beşiktaş’a geri dönen genç yıldız dün ciddi biçimde sakatlandı. Sağ dizindeki kıkırdak hasarı yüzünden uzun süre forma giyemeyecek.

    West Ham United ile kiralık kontratı sona eren ve Beşiktaş'a dönen Gökhan Töre büyük şanssızlık yaşadı. Sezon öncesi kampının formda isimlerinden olan 25 yaşındaki futbolcu dünkü antrenmanda sakatlandı. Siyah-beyazlı kulüp konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Resmi siteden "'nin MR sonucunda sağ dizinde kıkırdak hasarı tespit edildi. Geçen yıl dizini ameliyat eden cerrahtan 2. görüş almak için Almanya'ya gitti" denildi. , Almanya'da doktoruyla konuştuktan sonra Beşiktaş sağlık heyetinin de bulunacağı bir toplantı gerçekleştirilecek.

    ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ
    Bu toplantının ardından 25 yaşındaki futbolcuya nasıl bir tedavi programı uygulanacağı belirlenecek. Ancak gelen ilk haberler iyi değil. Gökhan'ın en az 3 ay kadar sahalardan uzak kalabileceği konuşuluyor. Takım arkadaşları zorlu bir süreç yaşayan 'ye teselli mesajları yolladı. Sezona hırslı giren yıldız ismin sakatlık sonrası moralinin bir hayli bozuk olduğu öğrenildi.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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