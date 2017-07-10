Frikiklerin efendisi zammı kaptı
Takımdaki yüksek ücret alan arkadaşlarını emsal gösteren Brezilyalı zam istemişti. 1.5 milyon euro’luk maaşı 2’nin üzerine çıkarıldı.
COME TO TRAİNİNG!
Yönetim ile Anderson Talisca arasında bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş'ın artık dünyaca meşhur "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) tayfası şimdi de Brezilyalı futbolcunun sosyal medya hesaplarını abluka altına aldı. Siyahbeyazlılar, Talisca'nın İnstagram hesabına koyduğu son fotoğrafın altına "Come to training" (İdmana gel) yorumunu yağdırıyor. Talisca geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 22 karşılaşmada 13 kez ağları sarsarken, 2 de asist yapmıştı.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:18
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Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
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Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
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Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
Frikiklerin efendisi zammı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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