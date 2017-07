Frikiklerin efendisi zammı kaptı

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonluğa özellikle frikikten attığı muhteşem gollerle damga vuran'nın dönüşü biraz gecikmişti. Beşiktaş Başkanı, bu duruma tepki gösterirken taraflar arası çabuk düzeltti., "Talisca 'Herkes takımda 2-2.5 olurken beni niye 1.5'a oynuyorum demiş. Düzeltme yaparız" ifadelerini kullanmıştı.'ın opsiyonu kullanarak sözleşmesnini uzattığı Talisca'ya 750 bin euro'yu bulan bir zam yapacağı öğrenildi.yönetim, yaklaşan sezon öncesi Talisca'nın maaşına iyileştirme yaparak krizi daha da derinleşmeden kolay bir şekilde çözme yolunu tercih ettiği belirtildi. Böyleceyeni sezona rahat bir şekilde girecek. Teknik direktör, özel yetenekleri olan Talisca'nın mutlaka takımda tutulmasını istemişti. İdareciler de takımın menfaatlerini düşünerek böyle bir yola gitti. Talisca'nın yeni sözleşmesinde'luk bir rakam yazacak.Yönetimile Anderson Talisca arasında bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş'ın artık dünyaca meşhur "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) tayfası şimdi defutbolcunun sosyal medya hesaplarını abluka altına aldı. Siyahbeyazlılar, Talisca'nın İnstagram hesabına koyduğu son fotoğrafın altına "Come to training" () yorumunu yağdırıyor. Talisca geçtiğimiz sezonforması ile 22 karşılaşmada 13 kez ağları sarsarken, 2 de asist yapmıştı.