 Frikiklerin efendisi zammı kaptı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Frikiklerin efendisi zammı kaptı

    Frikiklerin efendisi zammı kaptı

    Takımdaki yüksek ücret alan arkadaşlarını emsal gösteren Brezilyalı zam istemişti. 1.5 milyon euro’luk maaşı 2’nin üzerine çıkarıldı.

    Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon kazandığı şampiyonluğa özellikle frikikten attığı muhteşem gollerle damga vuran Anderson Talisca'nın dönüşü biraz gecikmişti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu duruma tepki gösterirken taraflar arası çabuk düzeltti. Ahmet Nur Çebi, "Talisca 'Herkes takımda 2-2.5 olurken beni niye 1.5'a oynuyorum demiş. Düzeltme yaparız" ifadelerini kullanmıştı. Kartal'ın opsiyonu kullanarak sözleşmesnini uzattığı Talisca'ya 750 bin euro'yu bulan bir zam yapacağı öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetim, yaklaşan sezon öncesi Talisca'nın maaşına iyileştirme yaparak krizi daha da derinleşmeden kolay bir şekilde çözme yolunu tercih ettiği belirtildi. Böylece Talisca yeni sezona rahat bir şekilde girecek. Teknik direktör Şenol Güneş, özel yetenekleri olan Talisca'nın mutlaka takımda tutulmasını istemişti. İdareciler de takımın menfaatlerini düşünerek böyle bir yola gitti. Talisca'nın yeni sözleşmesinde 2 milyon 250 bin euro'luk bir rakam yazacak.

    COME TO TRAİNİNG!
    Yönetim ile arasında bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş'ın artık dünyaca meşhur "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) tayfası şimdi de Brezilyalı futbolcunun sosyal medya hesaplarını abluka altına aldı. Siyahbeyazlılar, Talisca'nın İnstagram hesabına koyduğu son fotoğrafın altına "Come to training" (İdmana gel) yorumunu yağdırıyor. Talisca geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması ile 22 karşılaşmada 13 kez ağları sarsarken, 2 de asist yapmıştı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Frikiklerin efendisi zammı kaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.