Cueva'ya dev teklif
Beşiktaş, birçok takımın gündeminde olan Perulu hücum oyuncusunun aklını Devler Ligi kozu ile çeldi. Cueva, Avrupa’ya gelmeyi hedefliyor.
ELE AVUCA SIĞMAZ
Cueva 1.69'luk boyuyla süratli ve durdurulması zor bir futbolcu. Takımın gol ve asist yükünü rahatlıkla kaldırabilir. Olumsuz özellikleri ise takım savunmasına yeterince yardım etmemesi. Omuz omuza mücadeleyi sevmediği için defans yaparken faul sayısı ve sarı kart adedi yüksek.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:20
-
Sneijder'den taraftara müjdeli haber: Kalıyor!
Toplam 60
Yorum
fgh sneijder gitsin
-
Emre Fener'e geri dönüyor
Toplam 30
Yorum
harbı fblı rasko hayır kesınlıkle almayın ıkı maç oynayıp kırmızı kart görür bız o fılımı çok seyretık onun yerıne genç dınamık her mekıde oynayan alalım
-
Kadrodan çıkarıldı, kamptan gönderildi!
Toplam 26
Yorum
güyaa noldu ts aliyordunuz simdi kovuyorsunuz, ts iyi gagaliyor size bu keresteleri :D
Cueva'ya dev teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.