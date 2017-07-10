 Cueva'ya dev teklif – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Cueva'ya dev teklif

    Cueva'ya dev teklif

    , birçok takımın gündeminde olan Perulu hücum oyuncusunun aklını Devler Ligi kozu ile çeldi. Cueva, Avrupa’ya gelmeyi hedefliyor.

    Kartal bu sezon adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan transferinde önemli mesafe kat etti. Peru'dan Depor.com'un haberine göre siyah-beyazlılar ısrarla hem 10 numarada hem de kanatlarda forma giyebilen Christian Cueva'yı renklerine bağlamaya çalışıyor. Sao Paulo ile 2021'e kadar konratı olan futbolcunun bonservis bedeli 2 milyon euro. Kulübünden de 1.3 milyon euro kazanıyor. Kartal talibi çok olan futbolcuyu Şampiyonlar Ligi kozu ile ikna etti.

    ELE AVUCA SIĞMAZ
    Cueva 1.69'luk boyuyla süratli ve durdurulması zor bir futbolcu. Takımın gol ve asist yükünü rahatlıkla kaldırabilir. Olumsuz özellikleri ise takım savunmasına yeterince yardım etmemesi. Omuz omuza mücadeleyi sevmediği için defans yaparken faul sayısı ve sarı kart adedi yüksek.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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