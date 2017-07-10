 Costa çılgınlığı: 3 milyon aşıldı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Costa çılgınlığı: 3 milyon aşıldı

    Costa çılgınlığı: 3 milyon aşıldı

    Beşiktaşlıların, çılgınlığı tam manasıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

    Dünya medyasına konu olan "Come to Beşiktaş" çılgınlığı sürüyor. 'nın İnstagram sayfasındaki fotoğrafın altına bırakılan bu meşhur yorumun sayısı 3 milyonu da aştı. Önceki rekor şarkıcı Selena Gomez'e aitti. Siyah-beyazlılar bu rekoru 3'e katladı. Costa dahil herkes şaşırdı kaldı.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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