 Çin’e ret – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Çin’e ret

    Çin’e ret
    Ricardo , 2018'in Dünya Kupası yılı olması sebebiyle Çin'den gelen astronomik teklifleri reddetti. Portekiz ile son kez büyük bir turnuvada boy göstermek isteyen Q7 "Daha önce kötü bir Arabistan tecrübesi yaşadım. Bir daha Avrupa'dan ayrılmam" demişti.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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