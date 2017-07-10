Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına bu sabah sahada yaptığı antrenmanla devam etti.
Sabah saatlerinde yapılan idmana Gökhan Töre, Pepe, Quaresma ve Talisca katılmadı. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam saat 18.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:42
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Aslan iki fire verdi
Toplam 5
Yorum
Taner Oynama o zaman böyle kasaplarla..çok mu aradınız..adamlar resmen çift daldı..ben olsam oyucuları çekerdim sahadan..
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Belhanda tepkilere dayanamadı
Toplam 27
Yorum
gs belhanda ne yaptı adam sneijderin formasındaki 10 numarayı söküp kendine takmadı ya yönetimdeki boşluk yüzünden 10 numarayı giydi
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Belhanda tepkilere dayanamadı
Toplam 27
Yorum
gs sen galataray taraftarı olamazsin
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