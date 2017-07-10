 Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor

    Beşiktaş’ta hazırlıklar sürüyor

    Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına bu sabah sahada yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenman dayanıklılık, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Ardından oyuncular, istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon ve dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenman, top kontrolü, pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile sona erdi.

    Sabah saatlerinde yapılan idmana Gökhan Töre, Pepe, Quaresma ve Talisca katılmadı. Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam saat 18.00'de basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:42
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