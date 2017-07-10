Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen akşam idmanına sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile henüz takıma katılmayan Anderson Talisca, izinli olan Pepe ve Ricardo Quaresma katılmadı.
Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül ise bireysel çalışmalarını yaptı.
Antrenmana pas çalışmasıyla başlayan oyuncular, istasyon koşuları gerçekleştirdi.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 10 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:06
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4 futbolcuya seyirden men cezası!
Toplam 3
Yorum
gülünç futbol seyrinden men cezası hiç güleceğim yoktu, soyunma odasındaki herkese çikolata alma cezası verseydiniz bari
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Muhammet Demir ile yollar ayrıldı
Toplam 11
Yorum
Bordo mavi Sayın usta lucescuyu getirecem dediğinde işi biliyor diye düşünmüştüm lucescuyu getiremedi herşey muhammet demir transferi gibi oldu
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''Gomez iyi ki bizden gitti''
Toplam 9
Yorum
Gsli Bu adam iyi avrupaya gitmeli. Türkiyede türk oyunculara değer vermiyoruz. Gerçekten avrupaya gitse başarılı olur
Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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