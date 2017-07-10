 Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    günü çift idmanla tamamladı

    Beşiktaş günü çift idmanla tamamladı

    , yeni sezon hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen akşam idmanına sakatlığı bulunan Gökhan Töre ile henüz takıma katılmayan Anderson Talisca, izinli olan Pepe ve Ricardo Quaresma katılmadı.

    Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Gökhan Gönül ise bireysel çalışmalarını yaptı.

    Antrenmana pas çalışmasıyla başlayan oyuncular, istasyon koşuları gerçekleştirdi.

    , yeni sezon hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:06
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