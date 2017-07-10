 Atiba yine atom karınca – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Atiba yine atom karınca

    Atiba yine atom karınca
    Siyah-beyazlı takımın son 2 sezon kazandığı şampiyonluğun baş mimarlarından olan yine büyük bir hırsla hazırlanıyor. 34 yaşına gelmesine rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Kanadalı orta saha oyuncusu antrenmanların en isteklisi olarak göze çarpıyor. Müthiş profesyonelliği ile alkışları topluyor.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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