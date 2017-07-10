Aboubakar Ada yolcusu

Beşiktaş'ta geçen sezon ikinci devrede müthiş bir performans sergileyen Vincent Aboubakar, bonservis görüşmeleri sırasında Porto'ya rest çekmiş, kariyerine İstanbul'da devam etmek istediğini söylemişti.

Şenol Güneş de "Bildiğimiz adam, mutlaka kalmalı" demişti. Siyah-beyazlılar, Porto ve Lorient'teki parçalı bonservisini birleştiremeyince Kamerunlu forvet de diğer takımlarla görüşmeye başlamıştı. Özellikle Premier Lig ekibi Swansea City'ten teklif gelince, kayıtsız kalamadı. Abou, Swansea'ye prensipte "Evet" dedi.