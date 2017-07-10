 Aboubakar Ada yolcusu – Fotomaç – 10 Temmuz 2017
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    10 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Aboubakar Ada yolcusu

    Aboubakar Ada yolcusu

    Beşiktaş'ta geçen sezon ikinci devrede müthiş bir performans sergileyen , bonservis görüşmeleri sırasında Porto'ya rest çekmiş, kariyerine İstanbul'da devam etmek istediğini söylemişti.

    Şenol Güneş de "Bildiğimiz adam, mutlaka kalmalı" demişti. Siyah-beyazlılar, Porto ve Lorient'teki parçalı bonservisini birleştiremeyince Kamerunlu forvet de diğer takımlarla görüşmeye başlamıştı. Özellikle Premier Lig ekibi Swansea City'ten teklif gelince, kayıtsız kalamadı. Abou, Swansea'ye prensipte "Evet" dedi.
    1. 10 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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