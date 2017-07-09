Kartal'a Baba transfer
24 yaşındaki forveti izlemeye alan Beşiktaş, menajerlerle ilk teması kurdu bile Senegalli forvet ‘tamam’ derse siyah-beyazlılar, Fiorentina ile masaya oturacak
İKNA ETMEK DEMBA BA'NIN İŞİ
Golcü oyuncunun tamam demesi durumunda da kulübü Fiorentina'ya ilk teklifin yapılacağı kaydedildi. İtalyan ekibi ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan ve bonservis bedeli 8 milyon euro civarında olan Babacar'ı daha önce Mario Gomez'de olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen Beşiktaş, bu transferde Demba'yı da aracı olarak kullanacak. Vatandaşını ikna edebileceğini düşünen Demba'nın "Pepe'nin gelişi ve Beşiktaş'ın bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde olması Khouma'nın dikkatini çekecektir" dediği ifade edildi.
İNGİLİZLER DE PEŞİNDE
Futbol hayatına Pescara altyapısında başlayan Babacar, daha sonra Fiorentina U19 takımında oynadı. A takıma yükselmesinin ardından Racing Santander, Padova ve Modena'ya kiralanan Senegalli, geçen sezon Fiorentina'da 31 maçta 14 gol, 3 asistle mücadele etti. Avrupa basınında oyuncunun peşinde West Bromwich ve Crystal Palace gibi ekiplerin de olduğu iddia ediliyor.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:17
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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