 Kartal'a Baba transfer – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Kartal'a Baba transfer

    Kartal'a Baba transfer

    24 yaşındaki forveti izlemeye alan Beşiktaş, menajerlerle ilk teması kurdu bile Senegalli forvet ‘tamam’ derse siyah-beyazlılar, Fiorentina ile masaya oturacak

    Stoper takviyesinin ardından forvet mevkiine dönen ve Gignac, Giroud, Diego Costa gibi isimleri listesinde bulunduran Beşiktaş'a öz evladı Demba Ba'dan sürpriz bir tavsiye geldi. Senegalli forvet, alternatif arayışında olan yönetime vatandaşı Khouma Babacar'ı önerdi. Demba Ba'nın 24 yaşındaki forvete kefil olmasının ardından çalışmalara başlayan Beşiktaş, 1.85'lik santrfor için piyasa araştırmasına girişti. Gelen haberlere göre siyah-beyazlıların 'ın menajerleriyle ilk teması kurduğu hatta önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı bildirildi.

    İKNA ETMEK DEMBA BA'NIN İŞİ
    Golcü oyuncunun tamam demesi durumunda da kulübü Fiorentina'ya ilk teklifin yapılacağı kaydedildi. İtalyan ekibi ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunan ve bonservis bedeli 8 milyon euro civarında olan Babacar'ı daha önce Mario Gomez'de olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen Beşiktaş, bu transferde Demba'yı da aracı olarak kullanacak. Vatandaşını ikna edebileceğini düşünen Demba'nın "Pepe'nin gelişi ve Beşiktaş'ın bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde olması Khouma'nın dikkatini çekecektir" dediği ifade edildi.

    İNGİLİZLER DE PEŞİNDE
    Futbol hayatına Pescara altyapısında başlayan Babacar, daha sonra Fiorentina U19 takımında oynadı. A takıma yükselmesinin ardından Racing Santander, Padova ve Modena'ya kiralanan Senegalli, geçen sezon Fiorentina'da 31 maçta 14 gol, 3 asistle mücadele etti. Avrupa basınında oyuncunun peşinde West Bromwich ve Crystal Palace gibi ekiplerin de olduğu iddia ediliyor.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:17
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