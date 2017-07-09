 Güneş tempoyu artırdı – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Güneş tempoyu artırdı

    Güneş tempoyu artırdı

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, dün çift idman yaptı. Teknik direktör Güneş idmanların dozunu artırırken, Babel ve Milosevic çalışmayı yarım bıraktı

    Yeni sezona İstanbul'da hazırlanan Beşiktaş, dün iki idman yaptı. Sabah sahada bireysel çalışan Gökhan Gönül ile izinli Pepe, Quaresma ve Talisca katılmadı. Siyah-beyazlılar kuvvet ve kondisyon idmanı gerçekleştirdi.

    Akşam antrenmanında basına açık çalışan Beşiktaş'ta futbolcuların hırsı gözlerden kaçmadı. Pas çalışması yapan Kartallar, kondisyon koşuları ve çift kale ile idmanı noktaladı. Teknik direktör Şenol Güneş idmanların dozunu artırırken, çift kalede ayak bileğine darbe alan Babel ile Milosevic tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarım bıraktı.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:29
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