Güneş tempoyu artırdı
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, dün çift idman yaptı. Teknik direktör Güneş idmanların dozunu artırırken, Babel ve Milosevic çalışmayı yarım bıraktı
Akşam antrenmanında basına açık çalışan Beşiktaş'ta futbolcuların hırsı gözlerden kaçmadı. Pas çalışması yapan Kartallar, kondisyon koşuları ve çift kale ile idmanı noktaladı. Teknik direktör Şenol Güneş idmanların dozunu artırırken, çift kalede ayak bileğine darbe alan Babel ile Milosevic tedbir amaçlı olarak çalışmayı yarım bıraktı.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:29
-
Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
-
İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
-
Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
Güneş tempoyu artırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.