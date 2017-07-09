Endamınız yeter
Pepe transferiyle birlikte kadrosunda Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmış oyuncu sayısını 3’e yükselten Beşiktaş’ta Adriano, Quaresma ve Babel deneyimiyle Kara Kartal’ı kanatlandıracak
Q7, İnter ile kazandı
Babel ise 36 Şampiyonlar Ligi sınavıyla siyah-beyazlılara katkı verecek isimlerden biri olacak. Beşiktaş'ta 5. sezonunu geçirecek Quaresma da takımın en tecrübelilerinden biri. Geçen sezon siyah- beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 6 maçta da görev alan Portekizli oyuncu, kadrosunda yer aldığı 4 takımda şu ana dek 53 karşılaşmaya çıktı. Q7, 2009- 2010'da Şampiyonlar Ligi'nde kupayı müzesine götüren İnter'in kadrosunda bulunuyordu.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:11
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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