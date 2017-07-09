 Endamınız yeter – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Endamınız yeter

    Endamınız yeter

    transferiyle birlikte kadrosunda Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmış oyuncu sayısını 3’e yükselten Beşiktaş’ta Adriano, Quaresma ve Babel deneyimiyle Kara Kartal’ı kanatlandıracak

    Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan ve 2017-2018'de tekrar Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak olan Beşiktaş, bu sezon tecrübeli isimlerine daha çok güveniyor. Geçen sezon Barcelona'dan Adriano Correia'nın yanı sıra Liverpool ve Ajax formalarıyla bu organizasyonun grup mücadelesinde birçok maça çıkan Ryan Babel'i alan, ayrıca bir başka deneyimli Ricardo Quaresma'yı kadrosunda bulunduran siyah- beyazlı takım, bunların üstüne bir de Şampiyonlar Ligi'nde büyük deneyime sahip 'yi Real Madrid'den transfer etti. Porto ile 18, Madrid ile 71 kez Devler Ligi heyecanı yaşayan Pepe bu organizasyonda 3 kez kupa sevinci yaşadı. Sevilla, Barça ve Beşiktaş formalarıyla toplam 50 Şampiyonlar Ligi maçna çıkıp 2 kez kupa kaldıran Adriano ise yeni takım arkadaşını takip ediyor.

    Q7, İnter ile kazandı
    Babel ise 36 Şampiyonlar Ligi sınavıyla siyah-beyazlılara katkı verecek isimlerden biri olacak. Beşiktaş'ta 5. sezonunu geçirecek Quaresma da takımın en tecrübelilerinden biri. Geçen sezon siyah- beyazlı takımın Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı 6 maçta da görev alan Portekizli oyuncu, kadrosunda yer aldığı 4 takımda şu ana dek 53 karşılaşmaya çıktı. Q7, 2009- 2010'da Şampiyonlar Ligi'nde kupayı müzesine götüren İnter'in kadrosunda bulunuyordu.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:11
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