 Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren , akşam antrenmanıyla günü tamamladı.

    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana izinden henüz dönmeyen Anderson Talisca, izinli olan Ricardo Quaresma ve Pepe'nin yanı sıra dünkü çalışmada sakatlık yaşadığı için dinlendirilen Ryan Babel ve tedavi olmak için Almanya'ya giden Gökhan Töre katılmadı.

    Topla ısınmayla idmana başlayan futbolcular, çeşitli pas çalışmalarının ardından büyük sahada çift kale maç yaptı. Antrenman dar alandaki mini turnuva ve açma germe hareketleriyle sona erdi. Turnuvayı Tolga Zengin, Tosic, Franco, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson ve Cenk Tosun'un forma giydiği beyaz takım kazandı.

    yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:22
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