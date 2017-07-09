Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, akşam antrenmanıyla günü tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmana izinden henüz dönmeyen Anderson Talisca, izinli olan Ricardo Quaresma ve Pepe'nin yanı sıra dünkü çalışmada sakatlık yaşadığı için dinlendirilen Ryan Babel ve tedavi olmak için Almanya'ya giden Gökhan Töre katılmadı.
Topla ısınmayla idmana başlayan futbolcular, çeşitli pas çalışmalarının ardından büyük sahada çift kale maç yaptı. Antrenman dar alandaki mini turnuva ve açma germe hareketleriyle sona erdi. Turnuvayı Tolga Zengin, Tosic, Franco, Adriano, Oğuzhan Özyakup, Hutchinson ve Cenk Tosun'un forma giydiği beyaz takım kazandı.
Beşiktaş yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:22
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Beşiktaş'ta şok sakatlık!
Toplam 4
Yorum
bjk çok iyi olmuş hiç sevmiyorum knedisini
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Ada’yı salladı
Toplam 12
Yorum
MURAD CEFEROV DIEGO COSTA BESIKTASA GELIR
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10’un adı UEFA’da yok
Toplam 30
Yorum
öğretici onu göndermek istiyenler de geçici ama farkında değiller ! bir gün bu kulübe başkan olursam dursunun adını silerim bu kulübün tarihinden !
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