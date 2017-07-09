 Beşiktaş'ta şok sakatlık! – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    'ta şok sakatlık!

    Beşiktaş'ta şok sakatlık!

    'ın milli futbolcusu 'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı meydana geldiği ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gökhan'ın ortopedik muayeneden geçtiği ve MR'ının çekildiği belirtilerek, "Antrenmanda sakatlanan oyuncumuz 'nin sağ dizinde kıkırdak hasarı (lateral femoral kondilde) tespit edildi. Oyuncumuz geçen yıl diğer dizini ameliyat eden cerrahtan ikinci bir görüş almak üzere Almanya'ya gitti. En kısa sürede tedavi şekline karar verilecektir." denildi.

    Son birkaç antrenmandır sağ dizinden rahatsızlık hisseden Gökhan'ın sahalara dönme süresinin en az 3 ay olduğu öğrenildi.

    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:02
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