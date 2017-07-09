Beşiktaş, salonda çalıştı
Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına Nevzat Demir Tesisleri’nde bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.
Antrenmana Pepe, Quaresma ve Talisca katılmadı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına akşam saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:52
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O forma 3 beden büyük gelir
Toplam 20
Yorum
serdar belhanda nasil sneijder gibi olur siz aklımzına kacirmsımız sneijder gitse galatsaray 10 numarızı yok olu
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O forma 3 beden büyük gelir
Toplam 20
Yorum
Xxx Asgari ücreti dahi zor kazanan taraftarlar yılda net 20 22 milyon lira para kazanan adamın arkasından koşuyor Başkanım temizle bunları
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Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Toplam 37
Yorum
mk bjk, fb ve gs'den korktu diyen arkadaşlar haberi nereleriyle okuyorlar merak ediyorum. o takımlara gitmemek kendisinin aldığı bir karar.
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