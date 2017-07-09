 Atınç’la 1 yıl daha – Fotomaç – 09 Temmuz 2017
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    09 Temmuz 2017, Pazar
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    Atınç’la 1 yıl daha

    Atınç’la 1 yıl daha
    Beşiktaş geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Atınç Nukan'ı bu sezon tekrardan kiraladı. KAP'a yapılan açıklamada Leipzig kulübü ile anlaşmaya varıldığı bildirildi. Atınç bu sezon 800 bin euro garanti ücret alacak.
    1. 09 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:30
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