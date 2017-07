Ada’yı salladı

Costa’nın fotoğrafına 2 milyon yorum bırakıldı. Golcü, Beşiktaş videolarını beğendi

Beşiktaş taraftarının Pepe transferinden sonra Diego Costa için de başlattığı 'Come to Beşiktaş' çılgınlığı İngiltere'de de gündem oldu. İngiliz basınından Mirror, 2 milyonun üzerinde Beşiktaşlı'nın Costa için transfer harekatına giriştiğini belirtti ve fotoğrafının altına bırakılan yorumlarla Costa'nın, 2016'da fotoğrafı 1.1 milyon yorum alan Selena Gomez'i geçtiği vurgulandı.



Brezilya asıllı İspanyol forvetin Atletico Madrid'e gitmek istediği ancak transfer yasağı nedeniyle bunun gerçekleşmeyeceğinin altı çizilen haberde, Beşiktaş'a kiralık gelebileceği kaydedildi. Avrupa basınının çeşitli yayın organlarında da "Costa, Türkiye şampiyonuna gidebilir" yorumu yapıldı. Chelsea'nin hocası Conte ile arası açık olan 28 yaşındaki forvet, 'Come to Beşiktaş' yorumlarının başlamasının ardından önceki gün istagram'dan Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasındaki fotoğrafını beğenmişti. Profil fotoğrafına siyah-beyaz top koyan golcü oyuncu, dün Beşiktaş'ın başka bir videosunu daha beğenip taraftarlar umutlandırdı.