Ada’yı salladı
Costa’nın fotoğrafına 2 milyon yorum bırakıldı. Golcü, Beşiktaş videolarını beğendi
Brezilya asıllı İspanyol forvetin Atletico Madrid'e gitmek istediği ancak transfer yasağı nedeniyle bunun gerçekleşmeyeceğinin altı çizilen haberde, Beşiktaş'a kiralık gelebileceği kaydedildi. Avrupa basınının çeşitli yayın organlarında da "Costa, Türkiye şampiyonuna gidebilir" yorumu yapıldı. Chelsea'nin hocası Conte ile arası açık olan 28 yaşındaki forvet, 'Come to Beşiktaş' yorumlarının başlamasının ardından önceki gün istagram'dan Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamasındaki fotoğrafını beğenmişti. Profil fotoğrafına siyah-beyaz top koyan golcü oyuncu, dün Beşiktaş'ın başka bir videosunu daha beğenip taraftarlar umutlandırdı.
- 09 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:08
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 11
Yorum
Emin aynen kardeşim castilloyu kesinlikle kadroda tutmak lazım abdulkadirinde şans bulursa yusuftan daha iyi olucagını düşünüyorum.
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İşte Eren ve Belhanda'nın son durumu
Toplam 2
Yorum
GS-GS Adamlar hayvan gibi oynuyorlardı. Gören diyecek Şampiyonlar liginde finale çıkacaklar. Bütün oyuncularımızı sakatladılar.
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Fenerbahçe kafilesi, Düzce'den ayrıldı
Toplam 2
Yorum
Aykut hoca büyük transfer !! Evet bu sene baya farklı bir takım görücez..Forvetin gol atamadığı ( ÇÜNKÜ YOK ) işimizin orta sahaya kaldığı bir FB..!! Bu sezonda hikaye !
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