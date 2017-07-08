 Yusuf Erdoğan Beşiktaş’ta – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    ’ta

    Yusuf Erdoğan Beşiktaş’ta

    'dan ayrılmaya hazırlanan 'ın ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    Geçtiğimiz sezonun devre arasında bordomavili ekibe Olcay Şahan'ı 200 bin euro bonservis bedeliyle satan siyah-beyazlı kulübün aradaki iyi ilişkileri kullanıp cüzzi bir bonservis bedeliyle genç futbolcuyu renklerine kattığı iddia edildi. Bursaspor ve Konyaspor'un da talip olduğu Yusuf'un 'ın şartlarına olumlu yanıt verdiği dile getirildi. Transferin bir kaç gün içinde resmiyete dökülüp imzaların atılması bekleniyor.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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