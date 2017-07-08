Talisca'ya Mendes uyarısı

Anderson Talisca'nın Türkiye'ye dönme kararı almasında, iki gün önce Pepe'nin transferi sebebiyle Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in etkili olduğu öğrenildi.

Benfica'nın başkanı ve yöneticileri ile arası çok iyi olan Mendes'in, Benfica Başkanı Filipe'yi arayıp Talisca konusunu çözmesini istediği ve Benfica başkanının da Talisca ile bizzat konuşarak hemen Türkiye'ye dönmesi için ikna ettiği bildirildi. Brezilyalı yıldızın bir iki gün içinde dönmesi bekleniyor.