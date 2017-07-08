Talisca'ya Mendes uyarısı
Anderson Talisca'nın Türkiye'ye dönme kararı almasında, iki gün önce Pepe'nin transferi sebebiyle Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'in etkili olduğu öğrenildi.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:50
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"Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız"
Toplam 4
Yorum
bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!
Toplam 31
Yorum
1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
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Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
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