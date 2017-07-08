 Talisca'ya Mendes uyarısı – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Talisca'ya Mendes uyarısı

    Talisca'ya Mendes uyarısı

    'nın Türkiye'ye dönme kararı almasında, iki gün önce Pepe'nin transferi sebebiyle Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü menajer 'in etkili olduğu öğrenildi.

    Benfica'nın başkanı ve yöneticileri ile arası çok iyi olan Mendes'in, Benfica Başkanı Filipe'yi arayıp Talisca konusunu çözmesini istediği ve Benfica başkanının da Talisca ile bizzat konuşarak hemen Türkiye'ye dönmesi için ikna ettiği bildirildi. Brezilyalı yıldızın bir iki gün içinde dönmesi bekleniyor.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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