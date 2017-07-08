 Lucescu’dan Orman’a ziyaret – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Lucescu’dan Orman’a ziyaret

    Lucescu’dan Orman’a ziyaret

    'ın eski teknik direktörlerinden , siyah-beyazlı kulübün başkanı 'a ziyarette bulundu.

    Başkan Orman, Rumen hocayı Vodafone Park'ta ağırladı. Lucescu ile sohbet edip görüş alışverişinde bulunan Orman, daha sonra Rumen teknik adamla Vodafone Park'ı gezdi. Orman ile Lucescu, bu gezinin ardından müzeye geçti ve Rumen hoca kendisinin görev yaptığı 2002-2003 sezonunda kazanılan şampiyonluk kupasının yer aldığı bölümü dikkatle inceledi.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:48
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