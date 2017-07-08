Kartal'a Dj geliyor

Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın listesine Gignac, Pelle ve Diego Costa’dan sonra Atletico Madrid’den Diogo Jota teklif edildi.

Real Madrid'in dünyaca ünlü stoperi Pepe'nin transferini bitirerek bombayı patlatan Beşiktaş'ta forvet için gündeme sürpriz bir isim geldi: Diogo Jota... Pepe'nin transferi sırasında sürekli olarak Portekizli futbolunun yanında yer alan tüm sorunları çözen menajer Jorge Mendes'in yardımcılarından Sergio Alves'in bizzat teklif ettiği bir isim Jota. Siyah-beyazlıların daha önce Diego Costa transferi için de aracılık yapan Alves, bizzat Portekiz'e kadar giden Beşiktaşlı yöneticilere 21 yaşındaki golcüyü önerdi.



Atletico'nun geçen sezon başında 7.2 milyon euro'ya aldığı genç oyuncuyu Porto'ya kiraladığını bir veya iki sene daha başka bir takıma göndermeyi düşündüğünü anlattı. Jota'nın Beşiktaş'ta Talisca etkisi yaratacağını iddia etti. Şenol Güneş, yeni golcüsü için "kiralama" istemiyor fakat gelişen şartlar siyah- beyazlıları golcüyü yeniden kiralama yoluna doğru itiyor. Önümüzdeki günlerde Jota konusunda sürprizlerin olabileceği dile getirildi.