Kartal'a Dj geliyor
Santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ın listesine Gignac, Pelle ve Diego Costa’dan sonra Atletico Madrid’den Diogo Jota teklif edildi.
Atletico'nun geçen sezon başında 7.2 milyon euro'ya aldığı genç oyuncuyu Porto'ya kiraladığını bir veya iki sene daha başka bir takıma göndermeyi düşündüğünü anlattı. Jota'nın Beşiktaş'ta Talisca etkisi yaratacağını iddia etti. Şenol Güneş, yeni golcüsü için "kiralama" istemiyor fakat gelişen şartlar siyah- beyazlıları golcüyü yeniden kiralama yoluna doğru itiyor. Önümüzdeki günlerde Jota konusunda sürprizlerin olabileceği dile getirildi.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:28
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"Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız"
Toplam 4
Yorum
bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!
Toplam 31
Yorum
1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
Yorum
Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
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