Dertlerin dermanı Pepe!
Son 6 sezonda savunmanın göbeğine 13 oyuncu transfer eden siyah-beyazlılar bu bölgede beklediği istikrarı yakalayamadı! Real Madrid'den Pepe'yi renklerine katan Beşiktaş, bu takviye ile özlenen başarıyı yakalamak için tarihi bir adım atmayı başardı.
15 MİLYON EURO HARCANDI
Beşiktaş, stoper bölgesi için 6 sezonda 14 milyon 800 bin euro bonservis bedeli veya kira ücreti ödedi. Mitrovic'e 4,2 milyon euro bonservis bedeli ödeyen siyah-beyazlı ekip; Berat Çetinkaya, Franco, Milosevic, Rhodolfo, Marcelo ve Delgado'ya da bonservis ücreti verdi. Escude, Tosic ve Pepe'nin bonservislerini bedelsiz alan Beşiktaş; Atınç Nukan, Ersan Adem Gülüm'ü de bedelsiz kiraladı. Siyah-beyazlı ekip, Dany için Galatasaray'a kiralama bedeli ödedi.
KADRODA 7 STOPER VAR
Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda şu an için 7 stoper bulunuyor. Tosic, Milosevic, Mitrovic, Franco ve Atınç Nukan sezon başı hazırlıklarına takımla başlarken, transferi gündeme gelen Marcelo da kadroya dahil oldu. Pepe'nin transferiyle Beşiktaş'ın bu bölgedeki oyuncu sayısı 7'ye çıktı. Marcelo ve Pepe, yeni sezondaki maçlarda ilk 11 için önde gözüküyor. Tosic ise geçen sezon olduğu gibi ilk 11'deki yerini korumaya çalışacak. Atınç ve Mitrovic'in bu üç isme alternatif olmasının beklendiği Beşiktaş'ta Franco ile Milosevic'in yine farklı takımlarda yeni sezonu geçirebilecekleri dile getirildi.
METİN KEÇELİ: GURUR DUYDUK
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Metin Keçeli, Pepe'nin transferinin Avrupa kupaları için çok önemli olduğunu söyledi. Keçeli, "Çok büyük bir isim, Beşiktaş'a geldiği için gurur duyduk. İnşallah sahada da kendisinden beklediğimiz katkıyı verir. Beşiktaş'ın stoperde sıkıntıları vardı. Avrupa kupalarında daha iyi yerlere gidebilmemizi sağlayacak bir transfer. İnşallah daha iyi olur" dedi.
YUSUF ŞİMŞEK: RENK KATAR
Eski Beşiktaşlı futbolcu Yusuf Şimşek, Beşiktaş'ın Pepe transferine ilişkin, "Beşiktaş'ın çok iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. Zaten Beşiktaş iyi bir takım. Bence bu transfer takıma biraz daha renk katacak. Böyle dünya yıldızlarının Türkiye'ye gelmesi çok önemli. Pepe de oynadığı futbolla hem Türk futboluna katkı sağlar hem de Beşiktaş'a faydalı olur" ifadesini kullandı.
KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ
2012-2013'te iki stoper
Fikret Orman ve yönetimi, transfer çalışmaları yapmaya başladığı 2012-2013'te savunmanın göbeğine iki oyuncu aldı. Siyah- beyazlı kulüp, söz konusu sezonda stoper Berat Çetinkaya'yı bonservis bedeli ödeyerek alırken, Julien Escude'yi ise herhangi bir ücret ödemeden kadroya takviye etti. Beşiktaş'a 21 yaşında gelen Berat, bir süre kiralık olarak farklı takımlarda oynadıktan sonra siyah-beyazlılardan ayrılmak zorunda kaldı. Tecrübesiyle takıma katkı vermesi için alınan Escude ise 2 sezonun ardından Beşiktaş'tan ayrıldı.
2013-2014'te de 2 takviye
Siyah-beyazlılar , 2013-2014'te de bu bölgeye 2 takviye birden yaptı. Sezon başında Kolombiyalı Pedro Franco'yu transfer eden Beşiktaş, devre arasında ise Galatasaray'dan Dany Nounkeu'yu aldı. İlk sezonunda beklentileri karşılayamayan Franco, ikinci sezonda uzun süreli forma şansı bulsa da sonraki dönemlerde gözden düştü. Son iki sezonda farklı takımlarda kiralık olarak görev alan Kolombiyalı oyuncu, teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmeyen oyuncular arasında yer alıyor. Beşiktaş'ın kiralık olarak aldığı Dany de sezon sonunda takımdan ayrılmıştı.
Milosevic'i de denediler
Savunma bölgesine genç ve gelecek vadeden futbolcu takviye etme stratejisiyle hareket eden Beşiktaş'ın 2014-2015 sezonundaki stoper transferi İsveçli Alexander Milosevic oldu. Devre arasında kadroya dahil edilen Milosevic, geldiği ilk günden itibaren fazla şans bulamadı. İsveçli oyuncu, şans verilmesine rağmen beklentileri karşılayamamasının ardından Franco gibi sonraki sezonları farklı kulüplerde kiralık olarak geçirdi.
Rhodolfo'nun sakatlığı
Beşiktaş, Şenol Güneş'in ilk sezonu olan 2015-2016'nın başında transfer ettiği Luiz Rhodolfo ve Dusko Tosic'in yarım sezondaki başarılı performansıyla bu bölgede sıkıntı yaşamadı. Rhodolfo'nun ağır ve uzun sakatlığıyla yeniden arayışa girmek zorunda kalan Beşiktaş, devre arasında ise Alexis Delgado'yu bonservisiyle, Marcelo Guedes'i ise kiralık olarak kadroya dahil etti. Sol bek olarak da görev alan Tosic'i stoperde kullanan siyah-beyazlı ekip, sezon sonunda performansı beğenilen Marcelo'yu kadroda tutarken, Delgado ile yollarını ayırdı.
Matej Mitrovic el yaktı
Geçen sezonun büyük bölümünde stoperde Marcelo-Tosic ikilisini kullanan Beşiktaş, altyapısında yetişen ve bonservisiyle Almanya'nın Leipzig takımına verdiği Atınç Nukan'ı da bu oyunculara alternatif olması amacıyla kiraladı. Siyah- beyazlı ekip, devre arasında ise Hırvatistan'ın Rijeka takımından Matej Mitrovic'i 4,2 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Beşiktaş, geçmiş sezonlarda siyah-beyazlı formayı giyen ve 2015-2016'nın devre arasında Çin'e giden Ersan Adem Gülüm'ü de geçen sezonun devre arasında kiralık olarak transfer etti.
Son çare Portekizli Pepe
Beşiktaş'ın Orman yönetiminde savunmanın göbeğindeki son transferi ise 10 sezon boyunca İspanya'nın Real Madrid takımında istikrarlı bir şekilde oynayan Pepe oldu. Real Madrid formasıyla üçer kez Şampiyonlar Ligi ve İspanya ligi şampiyonluğu yaşayan Pepe için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyen siyah-beyazlı ekip, bu bölgeye en önemli takviyelerinden birini gerçekleştirdi.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:22
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"Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız"
Toplam 4
Yorum
bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!
Toplam 31
Yorum
1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
Yorum
Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
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