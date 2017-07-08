 ''Come to Beşiktaş'' – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    ''Come to ''

    ''Come to Beşiktaş''

    “Come to ” çağrısı 1 milyonu aştı.

    taraftarı, transfer gündemindeki Diego Costa'yı aynı Pepe'de olduğu gibi Kartal olması için sıkıştırıyor. Siyah-beyazlı taraftarlar Diego Costa'nın Instagram'da son paylaştığı fotoğrafın altını, Pepe transferinde olduğu gibi "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) yorumlarıyla doldurdular.

    Yorum sayısı dün gece 1 milyonu aştı. Ayrıca Costa, kendisine ait Instagram hesabından Beşiktaş'ın şampiyonluk görüntüsünü beğendi. Brezilya asıllı İspanyol yıldızın bu hareketi sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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