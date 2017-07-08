Bony yeniden gündemde
M.City’nin sezon başı kampına dahil edilmedi.
İngiliz devi, 28 yaşındaki golcü oyuncuyu bonservisiyle göndermek isterken Beşiktaş'ın ise kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca Bony, Manchester City'nin sezon başı kampına dahil edilmedi. Fildişi Sahilli oyuncu, geçtiğimiz sezonu Stoke City'de kiralık olarak geçirmiş ve 11 maçta 2 gol atmıştı.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:49
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"Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız"
Toplam 4
Yorum
bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!
Toplam 31
Yorum
1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
Yorum
Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
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