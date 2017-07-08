 Bony yeniden gündemde – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    yeniden gündemde

    Bony yeniden gündemde

    M.City’nin sezon başı kampına dahil edilmedi.

    Aboubakar için yapılan görüşmelerden şu ana kadar sonuç alamayan siyah beyazlılar, alternatif isimlere yönelmeye devam ediyor. Birçok ismin yer aldığı listeye Manchester City'li Wilfried Bony'nin de girdiği öğrenildi.

    İngiliz devi, 28 yaşındaki golcü oyuncuyu bonservisiyle göndermek isterken Beşiktaş'ın ise kiralık olarak kadrosuna katmaya çalıştığı belirtildi. Ayrıca , Manchester City'nin sezon başı kampına dahil edilmedi. Fildişi Sahilli oyuncu, geçtiğimiz sezonu Stoke City'de kiralık olarak geçirmiş ve 11 maçta 2 gol atmıştı.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bony yeniden gündemde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.