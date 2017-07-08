''Bizim en büyük başarımız samimiyet''
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, TRT Spor'da yayınlanan 'Spor Bahane' programına konuk oldu.
Tecrübeli hocanın sözlerinden satır başları şöyle: "Sürekli değişimlere ayak uydurmak zorundasınız. Enerjimiz de var, aklımız da var. İşlerimiz iyi gidiyor. Dün (önceki akşam) şampiyonluğun kutlama gecesiydi. Kendi içimizde bir kutlama oldu. Güzel geçti. Bir anlamda kötü oldu. Balo geç saatlerde bitti. Sabah idman vardı biraz uzayınca onu yapamadık" dedi.
TRABZON'U TEMSİL EDİYORUM
İşini iyi yapana saygısızlık yapıldığında tahammül edemiyorum. Renk ayrımı hiçbir zaman yapmadım. Yerimi, çizgimi de biliyorum. Ben Trabzon'da doğdum, orada doğup büyümekten de gurur duyuyorum. Futbol kente büyük katkılar yaptı. Futbol oynayan bir çocuk iyi maaş alabiliyor. Sanayi kesimi futbol olmalı. Ben neysem oyum. Önemli olan saygı, sevgi içerisinde birey olarak yaşamak. İstanbul'da Trabzon'u iyi temsil ettiğimi düşünüyorum.
FİKRET BEY BU İŞİ İYİ YAPIYOR
Çok hızlı konuştuğum için bazen söylediklerim yıllar sonra anlaşılıyor. Prensipler, kurallar ortaya konulduğu zaman işler kolaylaşıyor. Kulüp için ortak değerler var. Siz bunları ortaya koymadığınız zaman çelişkiler başlıyor. Başarının tümü oyuncuya aittir. Beyin önemlidir. Doğru ve yanlışların da katkısı büyüktür. Hataları bizim görebilmemiz önemlidir. Kulüplerde geçmiş herkesin katkısı vardır. Teşekkür etmek gerekir. Fikret Bey de bu işi iyi yapıyor. Ben o işi yapamam. Oyuncu ve ben de yerimi bilirsem işler karışır. Sahnede oyuncular var. Yarışta önde onlar var.
RAKİBİMİZ BARÇA VE REAL!
Beşiktaş'ın en büyük başarısı ve mutluluğu samimiyet. Geçen sene şampiyon olduk, bu sene de olduk. Hayat devam ediyor. Bu ülkenin umut ışığına ihtiyacı var. Kader seni bir yerde buluşturuyor. Yeni insanlar tanıyorsunuz ve mutluluk getiriyor. Biz Beşiktaş olarak şu an öndeyiz. Barcelona, Real Madrid gibi. Rakiplerin hayali de yenmek olacak. Çünkü siz öndesiniz. Bizim hayalimiz de başarının önüne geçmek olacak. Beşiktaş'tan beklenen gruptan çıkabilmesi.
BİZDE BASKI HER ZAMAN VAR
Üzerimizde baskı her zaman var. İdmanı iptal ettim. Kendime baskı yaptım. Önemli olan günlük yaptıklarımız. Beşiktaş'ın şu an olan başarısı kendini aşmak. Geçen sene gruptan çıkmayı düşünüyorduk onu kıl payı kaçırdık. UEFA'da da son anda kaybettik. Henüz Türk takımları olarak bu halde değiliz. Yarı yolda getiren kararlar sizi yanıltır. Kendini aşamayan, geliştirmeyen oyuncuyla hiçbir şey yapamazsınız. Sonuç alabirsiniz ama mutlu olamazsınız. Türk takımlarının daha güzel futbol oynaması gerekiyor. Taraftar tribünden kaçıyor. Bizim maçlar doluyor. Bu kolay bir şey değil. Bugüne kadarkilerden farklı bir şeyler yapman gerekiyor."
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
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"Beşiktaş ve Fenerle yarışamayız"
Toplam 4
Yorum
bjk beşiktaşla yarışacak takım yok zaten rahat ol
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Sneijder'in ismi UEFA'ya bildirilmedi!
Toplam 31
Yorum
1905 HERKES GİDER BİZ KALIRIZ BİZ GALATASARAYLIYIZ
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Serdar Taşçı rafa kaldırıldı
Toplam 4
Yorum
Erciee Yaw arkadaşl almayın zaten gelecek olsada almayın artık para için kafası karışırsa yarın daha yüksek paraya bizi satar. Al medel i geç
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