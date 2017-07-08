Beşiktaş'tan KAP'a açıklama
Beşiktaş, Atınç Nukan'ı resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada genç savunmacının bir yıllığına kiralandığı belirtildi.
"Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.
Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir.
Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir."
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:11
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Yeni uçaklar yola çıkıyor
Toplam 16
Yorum
GS81 Başkanımızı çok eleştiriyorlar ama bu adam kadar mali durumu ve takımı düşünen başkan gelmedi. Eskilerin takımı ne halde bıraktıkları malum
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'Burak Yılmaz’ı alalım mı başkan?'
Toplam 4
Yorum
oğuzhan gelmesi gerek artık duygusal düşünmekle şampiyonluk gelmiyor eskidendi boş mukavelelere imxza atmak en az 20 gol atsa şampiyonluk potasında
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''Come to Beşiktaş''
Toplam 25
Yorum
asdf beşiktaş formasını mı alacak onu bile vermezler adam premier ligde 20 gol atmaş ve piyasa değeri 50 milyon euro
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