 Beşiktaş'tan KAP'a açıklama – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'tan KAP'a açıklama

    Beşiktaş'tan KAP'a açıklama

    Beşiktaş, 'ı resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada genç savunmacının bir yıllığına kiralandığı belirtildi.

    Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

    "'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

    RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.

    Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir.

    Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir."
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:11
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