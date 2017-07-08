 Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana Gökhan Gönül, Pepe, Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca katılmadı.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, siyah-beyazlılar ilk bölümde istasyon koşuları yaptı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmada oyuncular, halat çekme yarışmasıyla keyifli anlar yaşadı. Top kontrolü, pas çalışması ve dar alanda oyunlarla süren idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası yarım sahada yapılan çift kale maç ve kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.

    Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.