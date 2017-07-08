Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana Gökhan Gönül, Pepe, Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca katılmadı.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, siyah-beyazlılar ilk bölümde istasyon koşuları yaptı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmada oyuncular, halat çekme yarışmasıyla keyifli anlar yaşadı. Top kontrolü, pas çalışması ve dar alanda oyunlarla süren idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası yarım sahada yapılan çift kale maç ve kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.



Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.