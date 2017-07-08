Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana Gökhan Gönül, Pepe, Ricardo Quaresma ve Anderson Talisca katılmadı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda, siyah-beyazlılar ilk bölümde istasyon koşuları yaptı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmada oyuncular, halat çekme yarışmasıyla keyifli anlar yaşadı. Top kontrolü, pas çalışması ve dar alanda oyunlarla süren idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar sonrası yarım sahada yapılan çift kale maç ve kondisyon çalışmalarıyla tamamlandı.
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:17
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Göz kamaştırıcı
Toplam 6
Yorum
Mustafa Fiyat çok pahalı
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Topluca cuma namazına
Toplam 7
Yorum
FENERLİ FBB RUMUZLU, BEN 45 YAŞINDAYIM 30 YILDIR SPOR BASININ TAKİP EDERİM HER SENE KAMP ZAMANI FUTBOCULARIN CUMA NAMAZINA GİTTİĞİ HABERİ YAPILIR
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Topluca cuma namazına
Toplam 7
Yorum
FB NİN SELAM GÖNDERİSİ POSTAYA VERİLDİ.ŞAMPİYON SIRASI FB NİN
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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