Beşiktaş yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Beşiktaş'ta yıllık 2 milyon euro yıllık ücreti olan Gökhan İnler, forma şansı bulamadığı gerekçesiyle Beşiktaş'tan ayrıldı. Siyah-beyazlı yönetimden tazmimat talep etmeyen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilirken, Gökhan İnler yönetime Fenerbahçe veya Galatasaray'a gitmeyeceğinin sözünü verdi
Beşiktaş'a sezon başında Napoli'den transfer olan Türk asıllı İsviçreli oyuncu Gökhan İnler'in sözleşmesi siyah-beyazlı kulüple karşılıklı olarak feshedildi. Deneyimli orta saha oyuncusu geçen sezon siyah-beyazlı forma ile 34 maça çıkmıştı.
Yakın zamanda Gökhan İnler'in adı Trabzonspor ile de anılmıştı.
Takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Daha fazla süre almak istediğini her fırsatta dile getiren İnler, bu sezon kadroya girme şansının çok fazla olmadığını düşündüğü için yönetime ayrılma isteğini iletti. Beşiktaş yönetimi tarafından bu isteği olumlu karşılanan Gökhan İnler için teknik direktör Şenol Güneş'in de görüşünü alan yönetim, tecrübeli hocanın "Gidebilir" sözleri üzerine İnler'in isteğini yerine getirdi ve oyuncunun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti. Bu akşam Beşiktaş ile son idmanına çıkan İnler, idman sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaşarak tesislerden ayrıldı.
"Fenerbahçe veya Galatasaray'a gitmeyeceğim"
Gökhan İnler, ayrılma sürecinde siyah-beyazlı yönetime Fenerbahçe veya Galatasaray'a gitmeyeceğine dair söz verdi. Beşiktaş yönetiminin "Artık serbest futbolcusun, istediğin yere gidebilirsin" demesine rağmen Gökhan İnler "Serbest olabilirim ama Beşiktaşlıyım. Siz de bana büyük bir jest yapıyorsunuz. Bu yüzden hiçbir şekilde Galatasaray veya Fenerbahçe'ye gitmeyeceğimin sözünü veriyorum. Bu benim kendi sözümdür" diyerek Fenerbahçe ve Galatasaray'a daha ilk günden kapıyı kapatmış oldu. Gökhan İnler'e Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Göztepe'nin ilgisi olduğu ve oyuncunun büyük bir ihtimal bu takımlardan birine transfer olacağı öğrenildi.
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:58
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 51
Yorum
Ahmet Kışlalı GS Adam için arpalıktı Rikerink- D.jong -Hafta sonları Dominik -ibizada gece kulübü 4 tane hoca yollama -son hocaya hakaret ettirmeler.
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 51
Yorum
iyi herkesin dilinde sneijderin performansı hangi büyük takıma nasıl bi performans göstermişse eksik kalmış fenere boş beleş gol atmakla olmuyor
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Yeni uçaklar yola çıkıyor
Toplam 21
Yorum
yaşar ersoyu 32 yaşındaki oyuncularla geleceğin takımı kurulur mu?Onu bırakta acele sağ bek sol bek ön libero ve kanat transferlerini yap.
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