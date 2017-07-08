Beşiktaş, Atınç'ı KAP'a bildirdi
Beşiktaş, Atınç Nukan'ı resmen açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada genç savunmacının bir yıllığına kiralandığı belirtildi.
"Atınç Nukan'ın geçici transferi konusunda RB Leipzig kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
RB Leipzig kulübüne 2017-2018 sezonu kiralama bedeli olarak 200.000 Avro ödenecektir.
Oyuncunun transfer haklarının nihai satın alma opsiyonu 3.000.000 Avro olup Şirketimize aittir.
Oyuncuya 2017-2018 sezonunda 800.000 Avro garanti ücreti ve 4.000 Avro puanbaşı ücreti ödenecektir."
- 08 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:36
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Şampiyonlar Ligi tecrübesini artırdı
Toplam 3
Yorum
Fenerli_Bey Biz memnunuz tecrubelı bırının alınmasına sahsen senın memnun oldugun defansın gecen sene kac gol yedırdı :) 15 mılyona satıcaz dıyosunuz
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 18
Yorum
GS'li Arkadaşlar uyansanız iyi olur. Adam bedava bonservis istiyo üstüne bide bi ton para istiyo gitmek için.Az bile yaptılar. Pafa yollayın 1sene
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Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi
Toplam 18
Yorum
Alper gedikli Bir futbolcuyu bu kadar kolay harcayan bir yönetim. Bir GALATASARAYLI olarak benim için bitmiştir. YONETIM ISTIFA.YASASIN SNEIJDER
Beşiktaş, Atınç'ı KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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