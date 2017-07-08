 Aboubakar’dan Porto’ya ret! – Fotomaç – 08 Temmuz 2017
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HEPSİ
    08 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Aboubakar’dan ’ya ret!

    Aboubakar’dan Porto’ya ret!

    Kamerunlu forvet 'dan 'ı heyecanlandıracak hamle geldi.

    Daha önce "Bir daha 'ya dönmeyeceğim" diyen golcü oyuncu, Portekiz ekibinin kendisine önerdiği yeni sözleşmeyi kabul etmedi. Bu da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kamerunlu oyuncunun bu yaz Porto tarafından kesin olarak satılması anlamına geliyor. 'ın ise Aboubakar için belirlediği rakam 6 milyon euro. Başkan Fikret Orman, "Sözleşmesinin bitimine 6 ay kala, bir oyuncuya 8-10 milyon euro bonservis vermem" resti çekmişti.
    1. 08 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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