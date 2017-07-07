 Üç yıldızlı Beşiktaş – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Üç yıldızlı

    Üç yıldızlı Beşiktaş

    Aboubakar’ı kadroda tutmaya çalışan , alternatif isimler için çalışmalara hız verdi. Listenin ilk sırasında Tigres’in golcüsü yer alıyor. İkinci sırada Çin takımı Shandong Luneng’de oynayan İtalyan bulunurken son aday ise özellikle taraftarın çok istediği Chelsea’nin Brezilya asıllı İspanyol yıldızı

    Dünyaca ünlü stoper Pepe'yi alarak savunmasını güçlendiren Beşiktaş'ta gözler forvet konusuna çevrildi. Öncelikle Aboubakar'ı kadrosunda tutmak isteyen yönetim, halen net bir sonuca ulaşamadı. Kamerunlu oyuncunun bonservisi için Lorient ve Porto ile henüz anlaşma sağlanamazken, listesindeki diğer adaylara yönelen siyah-beyazlılar, rotasını Meksika'ya çevirdi.

    3 milyon euro istediler
    Tigres'te forma giyen Andre Pierre Gignac için görüşmeler yoğunlaşırken, Meksika ekibi ile Fransız futbolcunun bonservisi konusunda pazarlıklar başladı. Gignac'ın Tigres ile 1 yıl daha sözleşmesi olması nedeniyle yüksek bir bedel ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, transferi 3 milyon euro karşılığında tamamlamayı düşünüyor. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması durumunda 31 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.

    Gignac kimdir?
    D. Tarihi: 5 Aralık 1985
    Uyruğu: Fransa
    Boy: 1.87 / Kilo: 84
    Pozisyon: Santrafor
    Kulübü: Tigres

    PLASE GRAZİANO PELLE
    Aboubakar ve Gignac için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar, her iki oyuncunun transferinin de gerçekleşmemesi durumunda alternatif isimlerden biri olan Pelle'ye yönelecek. yönetimi, Çin ekibi S. Luneng'de top koşturan İtalyan forvet Graziano Pelle'yi kiralamak için takımıyla görüşmelere başladı. 31 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'ya geri dönme isteği Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Yönetim, hazırlık kampı için gideceği Çin'de, oyuncunun hem takımı hem de menajeriyle görüşecek. Çin'e gitmeden evvel bağlantı kurmak isteyen Beşiktaş, 100. yıl şampiyonluğunda çok büyük emekleri olan Federico Guinti'den yardım alacak. Guinti'nin, Pelle'nin menajerini tanıyor olmasından faydalanmak isteyen Beşiktaş, eski oyuncusuyla irtibat kuracak.

    Guinti devreye girdi
    Takımla beraber Çin'e gidecek olan başkan Fikret Orman, Pelle'nin transferinde bizzat rol alacak. Çin'den, oyuncuyla beraber dönmek isteyen Orman, bunun için Beşiktaş'ın tüm şartlarını zorlayarak oyuncunun kulübünü ikna etmeye çalışacak.

    Pelle kimdir?
    D. Tarihi: 15 Temmuz 1985
    Uyruğu: İtalya
    Boy: 1.94 / Kilo: 89
    Pozisyon: Santrfor
    Kulübü: SD. Luneng

    SÜRPRİZ DİEGO COSTA
    Beşiktaş'ın üçüncü sıradaki ve transferine sürpriz olarak bakılan forvet adayı ise Diego Costa.. Siyahbeyazlı yönetim, Chelsea'nin 28 yaşındaki İspanyol golcüsünü transfer etmek için şartlarını zorluyor. Tecrübeli golcünün yüksek bonservis bedeli olduğu için kiralama formülü devreye sokulacak.

    Teknik direktör Conte tarafından istenmeyen adam ilan edilen ve iki sene daha sözleşmesi bulunan Costa'nın maaşından kurtulmak isteyen Londra ekibi bu yüzden İspanyol forveti yeni sezon başlamadan önce elden çıkarmak ve yerine yeni bir takviye yapmak istiyor.

    Come to Beşiktaş!
    Bu arada Costa'nın transferi için Beşiktaşlı taraftarlar operasyona başladı bile. Siyah- beyazlılar Pepe'nin transfer sürecinde olduğu gibi İspanyol futbolcuya da sosyal medyadan büyük bir baskı uyguluyor. Siyah- Beyazlı taraftarlar, 'Come to Beşiktaş' etiketiyle İspanyol oyuncunun Kartal'a imza atmasını bekliyor. Beşiktaş taraftarı, Pepe'yi de 'Come To Beşiktaş' etiketiyle etkilemiş ve futbolcunun Vodafone Park'a adım atmasını sağlamıştı.

    Costa kimdir?
    D. Tarihi: 7 Ekim 1988
    Uyruğu: İspanya
    Boy: 1.86 / Kilo: 85
    Pozisyon: Santrfor
    Kulübü: Chelsea
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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