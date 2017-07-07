Üç yıldızlı Beşiktaş
Aboubakar’ı kadroda tutmaya çalışan Beşiktaş, alternatif isimler için çalışmalara hız verdi. Listenin ilk sırasında Tigres’in golcüsü Andre Pierre Gignac yer alıyor. İkinci sırada Çin takımı Shandong Luneng’de oynayan İtalyan Graziano Pelle bulunurken son aday ise özellikle taraftarın çok istediği Chelsea’nin Brezilya asıllı İspanyol yıldızı Diego Costa
3 milyon euro istediler
Tigres'te forma giyen Andre Pierre Gignac için görüşmeler yoğunlaşırken, Meksika ekibi ile Fransız futbolcunun bonservisi konusunda pazarlıklar başladı. Gignac'ın Tigres ile 1 yıl daha sözleşmesi olması nedeniyle yüksek bir bedel ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, transferi 3 milyon euro karşılığında tamamlamayı düşünüyor. Kulüpler arasında anlaşma sağlanması durumunda 31 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanması planlanıyor.
Gignac kimdir?
D. Tarihi: 5 Aralık 1985
Uyruğu: Fransa
Boy: 1.87 / Kilo: 84
Pozisyon: Santrafor
Kulübü: Tigres
PLASE GRAZİANO PELLE
Aboubakar ve Gignac için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar, her iki oyuncunun transferinin de gerçekleşmemesi durumunda alternatif isimlerden biri olan Pelle'ye yönelecek. Beşiktaş yönetimi, Çin ekibi S. Luneng'de top koşturan İtalyan forvet Graziano Pelle'yi kiralamak için takımıyla görüşmelere başladı. 31 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'ya geri dönme isteği Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Yönetim, hazırlık kampı için gideceği Çin'de, oyuncunun hem takımı hem de menajeriyle görüşecek. Çin'e gitmeden evvel bağlantı kurmak isteyen Beşiktaş, 100. yıl şampiyonluğunda çok büyük emekleri olan Federico Guinti'den yardım alacak. Guinti'nin, Pelle'nin menajerini tanıyor olmasından faydalanmak isteyen Beşiktaş, eski oyuncusuyla irtibat kuracak.
Guinti devreye girdi
Takımla beraber Çin'e gidecek olan başkan Fikret Orman, Pelle'nin transferinde bizzat rol alacak. Çin'den, oyuncuyla beraber dönmek isteyen Orman, bunun için Beşiktaş'ın tüm şartlarını zorlayarak oyuncunun kulübünü ikna etmeye çalışacak.
Pelle kimdir?
D. Tarihi: 15 Temmuz 1985
Uyruğu: İtalya
Boy: 1.94 / Kilo: 89
Pozisyon: Santrfor
Kulübü: SD. Luneng
SÜRPRİZ DİEGO COSTA
Beşiktaş'ın üçüncü sıradaki ve transferine sürpriz olarak bakılan forvet adayı ise Diego Costa.. Siyahbeyazlı yönetim, Chelsea'nin 28 yaşındaki İspanyol golcüsünü transfer etmek için şartlarını zorluyor. Tecrübeli golcünün yüksek bonservis bedeli olduğu için kiralama formülü devreye sokulacak.
Teknik direktör Conte tarafından istenmeyen adam ilan edilen ve iki sene daha sözleşmesi bulunan Costa'nın maaşından kurtulmak isteyen Londra ekibi bu yüzden İspanyol forveti yeni sezon başlamadan önce elden çıkarmak ve yerine yeni bir takviye yapmak istiyor.
Come to Beşiktaş!
Bu arada Costa'nın transferi için Beşiktaşlı taraftarlar operasyona başladı bile. Siyah- beyazlılar Pepe'nin transfer sürecinde olduğu gibi İspanyol futbolcuya da sosyal medyadan büyük bir baskı uyguluyor. Siyah- Beyazlı taraftarlar, 'Come to Beşiktaş' etiketiyle İspanyol oyuncunun Kartal'a imza atmasını bekliyor. Beşiktaş taraftarı, Pepe'yi de 'Come To Beşiktaş' etiketiyle etkilemiş ve futbolcunun Vodafone Park'a adım atmasını sağlamıştı.
Costa kimdir?
D. Tarihi: 7 Ekim 1988
Uyruğu: İspanya
Boy: 1.86 / Kilo: 85
Pozisyon: Santrfor
Kulübü: Chelsea
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:17
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
Üç yıldızlı Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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