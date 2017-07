Üç yıldızlı Beşiktaş

G

Dünyaca ünlü stoper Pepe'yi alarak savunmasını güçlendiren'ta gözler forvet konusuna çevrildi. Önceliklekadrosunda tutmak isteyen yönetim, halen net bir sonuca ulaşamadı. Kamerunlu oyuncunun bonservisi içinveile henüz anlaşma sağlanamazken, listesindeki diğer adaylara yönelen siyah-beyazlılar, rotasınıçevirdi.Tigres'te forma giyeniçin görüşmeler yoğunlaşırken,Meksika ekibi ile Fransızfutbolcunun bonservisi konusundabaşladı.'ın Tigresileolmasınedeniyle yüksek bir bedel ödemekistemeyen siyah-beyazlılar, transferikarşılığında tamamlamayıdüşünüyor. Kulüpler arasındaanlaşma sağlanması durumundaimzalanmasıplanlanıyor.D. Tarihi: 5 Aralık 1985Uyruğu: FransaBoy: 1.87 / Kilo: 84Pozisyon: SantraforKulübü: TigresAboubakar ve Gignac için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar, her iki oyuncunun transferinin de gerçekleşmemesi durumunda alternatif isimlerden biri olanyönelecek. Beşiktaş yönetimi, Çin ekibi S. Luneng'de top koşturaniçin takımıyla görüşmelere başladı. 31 yaşındaki futbolcunun, Avrupa'ya geri dönme isteği Beşiktaş'ın iştahını kabarttı. Yönetim, hazırlık kampı için gideceği'de, oyuncunun hem takımı hem de menajeriyle görüşecek. Çin'e gitmeden evvel bağlantı kurmak isteyen Beşiktaş, 100. yıl şampiyonluğunda çok büyük emekleri olanyardım alacak. Guinti'nin, Pelle'nin menajerini tanıyor olmasından faydalanmak isteyen Beşiktaş, eski oyuncusuyla irtibat kuracak.Takımla beraber Çin'e gidecek olan başkan. Çin'den, oyuncuyla beraber dönmek isteyen Orman, bunun için Beşiktaş'ın tüm şartlarını zorlayarak oyuncunun kulübünü ikna etmeye çalışacak.D. Tarihi: 15 Temmuz 1985Uyruğu: İtalyaBoy: 1.94 / Kilo: 89Pozisyon: SantrforKulübü: SD. LunengBeşiktaş'ınüçüncü sıradaki ve transferine sürpriz olarak bakılan forvet adayı ise.. Siyahbeyazlı yönetim, Chelsea'nintransfer etmek için şartlarını zorluyor. Tecrübeli golcünün yüksek bonservis bedeli olduğu içinformülü devreye sokulacak.Teknik direktör Conte tarafından istenmeyen adam ilan edilen ve iki sene daha sözleşmesi bulunan Costa'nın maaşından kurtulmak isteyen Londra ekibi bu yüzden İspanyol forveti yeni sezon başlamadan önceve yerine yeni bir takviye yapmak istiyor.Bu arada Costa'nın transferi için Beşiktaşlı taraftarlar operasyona başladı bile. Siyah- beyazlılar Pepe'nin transfer sürecinde olduğu gibi İspanyol futbolcuya da sosyal medyadan büyük bir baskı uyguluyor. Siyah- Beyazlı taraftarlar,etiketiyle İspanyol oyuncunun Kartal'a imza atmasını bekliyor. Beşiktaş taraftarı, Pepe'yi de 'Come To Beşiktaş' etiketiyle etkilemiş ve futbolcununadım atmasını sağlamıştı.D. Tarihi: 7 Ekim 1988Uyruğu: İspanyaBoy: 1.86 / Kilo: 85Pozisyon: SantrforKulübü: Chelsea