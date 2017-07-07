Talisca’dan müjde
Annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Brezilya’dan dönemeyen sambacı, instagram’dan “Çekilin yoldan geliyorum” mesajını verdi.
MANU İLE İLGİLİ 'YORUM YOK'
Bu arada ülkesinde Esporte Interativo'ya açıklama yapan genç yıldız, M. United'dan teklif alıp almadığı yönündeki soru üzerine, "Yorum yapmamayı tercih ederim. Bir şey olursa, haberiniz olur" ifadesini kullandı. Sambacı, ManU'nun hocası Jose Mourinho'ya övgüler dizdi ve "Benfica'dayken, benim hakkımda övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Çok mutlu oldu. Bu tarz büyük teknik direktörlerle çalışmak isterim" dedi.
TARAFTAR SEVİNCE BOĞULDU
Siyah-beyazlı taraftarların geleceğini merakla beklediği Anderson Talisca'nın instagram hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Beşiktaşlılar, "Çekilin yoldan geliyorum" mesajına binlerce beğeni gönderdi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:17
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
Talisca’dan müjde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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