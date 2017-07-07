 Talisca’dan müjde – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Talisca’dan müjde

    Talisca’dan müjde

    Annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesi Brezilya’dan dönemeyen sambacı, instagram’dan “Çekilin yoldan geliyorum” mesajını verdi.

    'ta kampa katılması beklenen ancak halen geri dönmeyen Anderson Talisca'dan sevindirici haber geldi. Annesinin rahatsızlığı nedeniyle iznini uzattığı belirtilen Brezilyalı futbolcu, dün akşam saatlerinde instagram hesabından yaptığı paylaşımla gönülleri fethetti. Geçen sezon Vodafone Park'ta siyah-beyazlıların Lyon'u 2-1 yendiği maçta attığı golün sevinç fotoğrafını paylaşan Talisca, "Açılın yoldan geliyorum" diyerek Beşiktaşlılar'a müjdeyi verdi. Ailevi problemlerini çözen yıldız futbolcunun, biriki gün içinde İstanbul'a gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı dile getirildi.

    MANU İLE İLGİLİ 'YORUM YOK'
    Bu arada ülkesinde Esporte Interativo'ya açıklama yapan genç yıldız, M. United'dan teklif alıp almadığı yönündeki soru üzerine, "Yorum yapmamayı tercih ederim. Bir şey olursa, haberiniz olur" ifadesini kullandı. Sambacı, ManU'nun hocası Jose Mourinho'ya övgüler dizdi ve "Benfica'dayken, benim hakkımda övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Çok mutlu oldu. Bu tarz büyük teknik direktörlerle çalışmak isterim" dedi.

    TARAFTAR SEVİNCE BOĞULDU
    Siyah-beyazlı taraftarların geleceğini merakla beklediği 'nın instagram hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Beşiktaşlılar, "Çekilin yoldan geliyorum" mesajına binlerce beğeni gönderdi.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:17
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