 Sosa'nın menajerinden Beşiktaş açıklaması – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    'nın menajerinden Beşiktaş açıklaması

    Sosa'nın menajerinden Beşiktaş açıklaması
    Geçen sezon Beşiktaş'tan Milan'a transfer olan 'nın menajerinden flaş açıklama geldi. Arjantinli yıldızın menajeri Maximillian Pra, haber1903'e yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ile hep irtibattayım. Her zaman Sosa ile ilgileniyorlar. İtalya Ligi'ne gidebilmek için büyük çaba gösterdik. Transfer piyasasının ne göstereceği belli olmaz" ifadesini kullandı.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:30
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