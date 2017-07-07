PSG’den ilk 11 garantisi istedi
Dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, Pepe'nin Beşiktaş'a transfer haberini verirken, Portekizli futbolcunun PSG ile anlaşamama gerekçesini açıkladı.
Yapılan görüşmelerde PSG Sportif Direktörü Antero Henrique, Pepe'ye ilk 11 garantisini veremeyeceğini belirtti. Bununla birlikte ESPN'in haberinde PSG'nin Pepe'ye 1+1 yıllık, Beşiktaş'ın ise 2 yıllık sözleşme önerdiğini ve bu nedenle Portekizli stoperin siyahbeyazlı kulübe gelmeye ikna olduğu ifade edildi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:02
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Şenol Güneş'ten Pepe açıklaması
Toplam 2
Yorum
voulz kupa koleksiyonunuz baya güzelmiş rahat rahat geziliyor bızımkınde adım atacak yer yok beyendım
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Juraj Kucka Trabzon’da
Toplam 1
Yorum
Ahmet GÜNEŞ 6 milyon avro, ne kardeşim bu yaaa
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Başakşehir'den Sneijder açıklaması
Toplam 12
Yorum
nereden başakşehir takım satın alma yoluyla kurulmuş tamamen paraya endeksli ve kendi reklamını oynat hocam takımıdır. reklam oynatmak için inlesin
PSG’den ilk 11 garantisi istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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