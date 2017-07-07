 PSG’den ilk 11 garantisi istedi – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Temmuz 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’den ilk 11 garantisi istedi

    PSG’den ilk 11 garantisi istedi

    Dünyaca ünlü spor kanalı , 'nin 'a transfer haberini verirken, Portekizli futbolcunun ile anlaşamama gerekçesini açıkladı.

    'in iddiasına göre 'tan önce ile görüşen , Fransız kulübünden ilk 11'de oynama garantisiyle birlikte 2 yıllık kontrat istedi.

    Yapılan görüşmelerde PSG Sportif Direktörü Antero Henrique, Pepe'ye ilk 11 garantisini veremeyeceğini belirtti. Bununla birlikte ESPN'in haberinde PSG'nin Pepe'ye 1+1 yıllık, Beşiktaş'ın ise 2 yıllık sözleşme önerdiğini ve bu nedenle Portekizli stoperin siyahbeyazlı kulübe gelmeye ikna olduğu ifade edildi.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    PSG’den ilk 11 garantisi istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.