"Pepe, Beşiktaş'a renk katacak"
TFF 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor Teknik Direktörü ve eski Beşiktaşlı futbolcu Yusuf Şimşek, Beşiktaş'ın Kepler Laveran Lima Ferreira (Pepe) transferine ilişkin, "Beşiktaş'ın çok iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. Zaten Beşiktaş iyi bir takım. Bence bu transfer takıma biraz daha renk katacak." dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğünce düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu nedeniyle Erzurum'da bulunan Şimşek, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Şimşek, Beşiktaş'ın Portekizli savunma oyuncusu Pepe'nin transferini değerlendirerek, tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'ta başarılı olacağına inandığını belirtti.
"Dünya yıldızlarının gelmesi önemli"
Pepe'nin disiplinli bir savunma oyuncusu olduğunu ifade eden Şimşek, "Beşiktaş'ın çok iyi bir transfer yaptığını düşünüyorum. Zaten Beşiktaş iyi bir takım durumunda. Bence bu transfer takıma biraz daha renk katacak. Pepe, gerçekten çok önemli bir oyuncu. Böyle dünya yıldızlarının Türkiye'ye gelmesi çok önemli." diye konuştu.
Şimşek, bu tür transferlerde önemli olanın ülke futboluna bir şeyler katabilmek olduğunu aktararak, Türkiye'ye dünyaca ünlü çok sayıda futbolcunun geldiğini hatırlattı.
"Önemli olan Türk futboluna bir şeyler katabilmek"
Gheorghe Hagi, Alex de Souza ve Samuel Eto'o gibi oyuncuların Türkiye'de futbol oynadığına dikkati çeken Şimşek, "Bu tür sporcuların geldikten sonra Türk futboluna bir şeyler vermesi gerekiyor. Gheorghe Hagi ve Alex de Souza gibi oyuncuların Türk futboluna katkıları var. İnşallah Pepe de oynadığı futbolla hem Türk futboluna katkı sağlar hem de Beşiktaş'a faydalı olur." ifadelerini kullandı.
Yusuf Şimşek, Beşiktaş'ın geçen sezonu şampiyon olarak tamamladığını hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:
"Önümüzdeki 4 sezon dört büyükler yine şampiyonluk yarışında olacak. Güzel bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın ne kadar şansı varsa, diğer takımların da şansı var. Tabii ki Pepe takıma büyük bir katkı sağlayacak ama diğer takımlar da güzel transferler yapıyor. Güzel bir lig geçeceğini düşünüyorum."
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:15
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Üç yıldızlı Beşiktaş
Toplam 20
Yorum
CC DEMEZSEN DEME SENİN DEMENLE OLACAK YADA OLMİCAK KENDİNİ NİMETTEN GÖRME ÇEKEMEYİM DEĞİŞİK KONULARA GİRME KARA CAHİL
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Gönderilecek isimler netleşti
Toplam 5
Yorum
Ts.61 İbanez yusuf ndoye aytaç aykut sefa onazi bunları gönder ersun yanal ey ersun rodelgadan ne istiyosun öyle bir golcüyü 5_6milyon €
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İşte Van Persie'nin yıllık ücreti
Toplam 26
Yorum
peki doğru demişsin, baksana gelmedi aradan iki sene geçti ortada yok. :)
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