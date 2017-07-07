 Lucescu'dan Fikret Orman'a ziyaret – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    'dan 'a ziyaret

    <a href="/index/lucescu?id=29351720-6f37-432a-bf4c-026f9ef502d3" class="" rel="tag">Lucescu</a>'dan <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>'a ziyaret

    Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Mircea , siyah-beyazlı kulübün başkanı 'a ziyarette bulundu.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre , 2002-2004'te siyah-beyazlı ekipte görev yapan ve kulübün 100. kuruluş yılında takımı şampiyonluğa taşıyan Rumen teknik adamı Vodafone Park'ta ağırladı.

    ile sohbet edip görüş alışverişinde bulunan Orman, daha sonra Rumen teknik adamla Vodafone Park'ı gezdi. Orman ile , bu gezinin ardından Beşiktaş Kulübü Müzesi'ne geçti. Müze hakkında 'dan bilgi alan Mircea Lucescu, kendisinin görev yaptığı 2002-2003 sezonunda kazanılan şampiyonluk kupasının yer aldığı bölümü dikkatle inceledi.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:38
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