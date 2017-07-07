Lucescu'dan Fikret Orman'a ziyaret
Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Mircea Lucescu, siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'a ziyarette bulundu.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fikret Orman, 2002-2004'te siyah-beyazlı ekipte görev yapan ve kulübün 100. kuruluş yılında takımı şampiyonluğa taşıyan Rumen teknik adamı Vodafone Park'ta ağırladı.
Lucescu ile sohbet edip görüş alışverişinde bulunan Orman, daha sonra Rumen teknik adamla Vodafone Park'ı gezdi. Orman ile Lucescu, bu gezinin ardından Beşiktaş Kulübü Müzesi'ne geçti. Müze hakkında Fikret Orman'dan bilgi alan Mircea Lucescu, kendisinin görev yaptığı 2002-2003 sezonunda kazanılan şampiyonluk kupasının yer aldığı bölümü dikkatle inceledi.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:38
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Volkan Şen, Ada’da külüp bakıyor
Toplam 13
Yorum
yavuz yurt dışından senikimse almazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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Talisca’dan müjde
Toplam 17
Yorum
blackmar VAY VAY VAYY VAYYY ŞU LAFLARA BAKARMISINIZ RACON KESMİŞSİN BE HCK .
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Sivasspor, Elderson ile prensipte anlaştı
Toplam 2
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TCelcius Samet hoca işini bilir yeterki yönetim saçma sapan işler yapmasın adamı desteklesin başarılı olacaktır kesinlikle
Lucescu'dan Fikret Orman'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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