 Lanzini el yakıyor – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    Lanzini el yakıyor

    Lanzini el yakıyor

    'ta Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın takımdan ayrılma ihtimali üzerine yönetim kolları sıvadı.

    Alternatif isimler üst üste gündeme gelmeye başlarken; önce Konstantinos Fourtounis ve Yunus Mallı isimleri konuşuldu, hemen ardından Thorgan Hazard masaya yatırıldı. Ancak Şenol Güneş'in onay verdiği isim; Slaven Bilic döneminde 'ın kapısından dönen oldu. Bilic'in geçen sezon 12 milyon euro ödettiği Lanzini'den beklediğini bulamadığı bu yüzden Arjantinli 10 numaranın transferinin imkan dahiline geldiği bildirildi. Talisca'nın durumunun netleşmesi durumunda Lanzini için bir teklif hazırlanabileceği belirtilirken, 24 yaşındaki Arjantinli oyuncunun bonservis bedelinin 15 milyon euro civarında olması keyifleri kaçırdı. Lanzini, hem forvet arkasında, hem de merkez orta saha olarak görev yapabiliyor.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:49
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