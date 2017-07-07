Kara Kartallar ‘dayanıklılık’ testinden geçti

Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarına Nevzat Demir Tesisleri'nde dün sabah yaptığı sürat ve dayanıklılık testi (Yo-Yo) ile devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana salonda çalışan Gökhan Töre, Gökhan Gönül ile izinli olan Quaresma ve Talisca katılmadı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan sürat testi ve dayanıklılık testi (Yo-Yo) uygulamasında, oyuncuların dayanıklılık ve sürat ölçümleri yapıldı. Antrenman testler sonrası yapılan koşular ve streching çalışması ile sona erdi.