 Guti Hernandez’ten Pepe’ye tam destek – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    ’ten ’ye tam destek

    Guti Hernandez’ten Pepe’ye tam destek

    Real Madrid’in efsane isimlerinden, Beşiktaş’ın eski oyuncusu Guti’nin, ’ye, “Beşiktaş’a git, taraftarlara hayran kalacaksın” dediği öğrenildi.

    2010-2012 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve seneler geçmesine rağmen her fırsatta siyah-beyazlı formaya olan aşkını dile getiren Guti Hernandez, transferinde kilit rol oynadı. Başkan Fikret Orman ve kurmayları yaklaşık 1 aylık süreçte bu iş için çok uğraştı ancak bitirici hamleyi yapanlardan birinin de Guti olduğu belirtildi. İbrenin PSG'ye döndüğü süreçte Real Madrid'ten eski takım arkadaşını arayan Guti, "Fransa veya başka bir yere gitme. Mutlaka Beşiktaş'ta oyna. Taraftara hayran kalacaksın. Ben Madrid'ten ayrıldıktan sonra iyi ki Beşiktaş'a gitmişim. Sana orada çok değer vereceklerdir. İstanbul'u da çok seveceksin" sözleriyle Pepe'yi ikna etti.
    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:29
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