 Diego Costa'dan Beşiktaş mesajı – Fotomaç – 07 Temmuz 2017
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    07 Temmuz 2017, Cuma
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    'dan Beşiktaş mesajı

    Diego Costa'dan Beşiktaş mesajı

    , Instagram'da Beşiktaş'ın şampiyonluk donanması videosunu beğendi.

    Beşiktaş'ın Pepe transferinde de büyük rolü üstlenen Beşiktaş taraftarı, sosyal medya üzerinden Beşiktaş'ın gündemindeki oyuncuların hesaplarını mesaj ve yorum yağmuruna tutuyor.

    Bunlardan nasibini alan bir diğer isim ise , iki gündür Costa'nın instagram hesabındaki son fotoğrafı 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) yorumlarıyla dolduran siyah-beyazlı takımın taraftarları, 600 bini aşkın yoruma ulaştı.

    Pepe'nin ikna sürecinde etkili olan bu yöntemi Costa için de devreye sokan siyah-beyazlılara İspanyol golcü de kayıtsız kalamadı. Yıldız oyuncu Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarından bir videoyu beğenileri arasına ekledi.

    Bu gelişme, 'Come to Beşiktaş' mesajlarının transferlerdeki etkisini de ortaya koydu.



    DEMBA BA'YI GETİREN PANKART
    Siyah-beyazlı taraftarlar, 2014 yılında Demba Ba'nın transfer sürecinde de benzer bir rol üstlenmişti. Taraftarlardan gelen yüzbinlerce mesaj karşısında etkilenen Senegalli golcü, Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubunun bir pankartını kişisel Instagram hesabından paylaştı.

    Müslüman olan Demba Ba, Beşiktaş taraftarının tribünlerde açtığı "Bize seni görmeden sevdik ya resulallah" yazılı pankartı İngilizce ve Fransızca olarak yayınlamıştı.

    Bu gelişmenin ardından Demba Ba'nın transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşmuştu.

    1. 07 Temmuz 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:11
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