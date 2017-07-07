Cueva bombası

Siyah-beyazlıların, Sao Paulo'da forma giyen orta saha oyuncusu Christian Cueva için devreye girdiği ve teklifte bulunduğu iddia edildi. Goal Brasil'in haberine göre; Sao Paulo'da forma giyen ve daha önce F.Bahçe ile G.Saray'ın transfer gündeminde yer alan Perulu orta saha oyuncusu 10 numara bölgesinde görev yapıyor. Cueva bu sezon Paulista Ligi'nde 9 maçta 5 gol atarken, Brezilya Serie A'da ise 7 maçta görev aldı.