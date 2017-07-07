Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman takım halinde yapılan ısınma ve istasyon koşularıyla başladı.
Futbolcular; halat çekme, top kontrolü, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktik programın yer aldığı uygulamalar ile yarım sahada yapılan çift kale maçla tamamladı.
Antrenmana, yeni transfer Pepe'nin yanı sıra Gökhan Gönül, Quaresma ve Talisca katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
HAZIRLIK MAÇLARI
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda 23 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde kamp yapacağı İspanya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.
Siyah-beyazlılar; 25 Temmuz Salı günü Valladolid, 27 Temmuz Perşembe günü Las Palmas ve 30 Temmuz Pazar günü Real Betis ile karşılaşacak.
- 07 Temmuz 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:13
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Transfer müjdesi: Uçaklar inmeye devam edecek
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Yorum
arda Başakşehir e futbolcu kaptıran başkan seni unutmayacağız merak etme .rezillik
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Kucka KAP'a bildirildi!
Toplam 4
Yorum
ULUZAR HAYDİ USTA SNEİJDER İ TRABZON UÇAĞINA YETİŞTİR.UÇAK KALKIYOR
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Trabzonspor yeni sezon formalarını Kucka ile tanıttı
Toplam 3
Yorum
ULUZAR USTAAA SNEİJDER I TROBZON UÇAĞINA BİLET AL. UÇURSUN BİZİ.HAYDİİİ USTAAA HAYDİİİ :D
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