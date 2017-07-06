 Talisca kararını verdi! – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    kararını verdi!

    Talisca kararını verdi!

    Beşiktaş'ta kampa henüz katılmayan 'nın maaşına zam istediği için İstanbul'a dönmeyeceği iddia edilmişti. Brezilyalı oyuncudan siyah-beyazlı taraftarların yüreğine su serpen açıklama geldi

    Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürürken Brezilyalı yıldız Anderson 'nın tatilini sürdürdüğü Brezilya'dan henüz dönmemesi siyah-beyazlıları endişelendirmişti.

    Adı Manchester United'la anılan yıldız oyuncu yayınladığı mesajla geleceğiyle ilgili belirsizliği ortadan kaldırdı.

    Beşiktaş formalı bir gol sevincini paylaşan Talisca, "Açılın yoldan, ben geliyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:10
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