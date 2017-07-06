Talisca kararını verdi!
Beşiktaş'ta kampa henüz katılmayan Talisca'nın maaşına zam istediği için İstanbul'a dönmeyeceği iddia edilmişti. Brezilyalı oyuncudan siyah-beyazlı taraftarların yüreğine su serpen açıklama geldi
Beşiktaş, yeni sezon çalışmalarını Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürürken Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın tatilini sürdürdüğü Brezilya'dan henüz dönmemesi siyah-beyazlıları endişelendirmişti.
Adı Manchester United'la anılan yıldız oyuncu yayınladığı mesajla geleceğiyle ilgili belirsizliği ortadan kaldırdı.
Beşiktaş formalı bir gol sevincini paylaşan Talisca, "Açılın yoldan, ben geliyorum" ifadelerini kullandı.
- 06 Temmuz 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:10
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Yeni sezon formaları yarın tanıtılacak
Toplam 2
Yorum
Ufuk Artık eski sarı-lacivert-beyaz renkli formaları istiyoruz. Boliçli zamanlardaki gibi. her sene aynı formalar bıktık
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Sneijder çıkmazı
Toplam 39
Yorum
FUTBOL USA DURSUN A. YILDIRIM'IN KANKASI, GS'YA PLANLI GELDI VE BITIRDI, SAMPIYON 4. YILDIZINI TAKAN TAKIMI DAGITTI CEBINIDE DOLDURDU . ARTIK KACICAK
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Emenike resmen Komşu’da
Toplam 11
Yorum
xcvbn Alanyaspor bile derken? Alanyasporun yaptıgı nokta transferlerden 1tanesini yapsanız zaten yeter size. sen kimsin Alanyayı küçümsüyorsun
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