 Şampiyonluk balosu bugün – Fotomaç – 06 Temmuz 2017
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    06 Temmuz 2017, Perşembe
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    Şampiyonluk balosu bugün

    Şampiyonluk balosu bugün
    , bu akşam gerçekleştirilecek şampiyonluk balosunda bir araya gelecek. Yönetim kurulu, teknik heyet, oyuncular başarının coşkusunu bir kez daha yaşama fırsatı bulacak. Four Seasons Otel'de gerçekleşecek baloda, Funda Arar konser verecek. Katılımın yoğun olması bekleniyor.
    1. 06 Temmuz 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:57
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