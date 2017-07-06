Orman'dan Talisca ve Sosa açıklaması

İlk olarak Talisca konusuna değinen Orman, Brezilyalı oyuncu ile ilgili net ifadeler kullandı: ''Talisca'nın ailesi ile ilgili sıkıntıları vardı. Tatilden dönmedi. Beşiktaş'ın ceza maddeleri vardır. Beşiktaş'ın üzerinde hiçbir oyuncu ve kişi yoktur. Burada büyük olan Beşiktaş'tır. 250 milyon dolar'ın üzerinde sponsorluk anlaşması yapıyoruz. Başarılar varsa Beşiktaş camiasının büyüklüğü ile oluyor. Talisca'nın durumu annesi ile alakalıymış. Hemen döneceğini düşünüyorum. Dönmezse kontratın gereğini yaparız. Beşiktaş ciddi bi kurumdur. Kişilerin niyetlerine göre yönetilemez.



REAL'DE OLUR MU?

R.Madrid'in oyuncusu kontrat süresinde taleplerde bulunabilir mi? Bulunamaz. Beşiktaş'ta da diyemez. Talisca başarılı bir sezon geçirdi. İyi de paralar kazanıyor. Talisca bizim kontratlı oyuncumuz değil, kiralık oyuncumuz. Kontratı bizde olan oyunculara dönem dönem değişiklikler yapıyoruz. Kontratı neyse ona göre devam edeceğiz. Bu zorunluluk değil, yapılacaksa jest olur. Böyle bir durum içerisinde asla değişiklik yapmam.''



SOSA'DA ZAMAN NE GÖSTERİR BİLİNMEZ

Basında çıkan Sosa ve Gomez haberleri ile ilgili de konuşan başkan Orman, Arjantinli oyuncu hakkında ileride farklı gelişmeler olabileceğinin altını çizdi. "Sosa ile alakalı bana gelmiş bir bilgi yok. Böyle bir bilgi olmadığı için yorum yapamam. Diyelim ki böyle bir bilgi var, bunu sizle paylaşmam. Sosa giderken bizi üzdü ama formamızı giydiğinde önemli performans göstermiştir ve işini ahlakı ile yaptı. Performansı düşükken Sosa'yı çağırttım ve yanıma geldi. Neden performansın böyle diye sitem edecektim ki ayakları kıpkırmızı görünce üzüldüm.



BİZ ONU SEVDİK AMA...

Oğlum yapabileceğimiz bir şey var mı diye sordum. Zaman neyi gösterir bilemiyorum" diyen Orman, Gomez için de şunları söyledi: "Gomez Wolfsburg'da sözleşmesini uzattı. Biz onu sevdik, o da bizi sevdi. Ancak çok sevseydi sözleşmesini uzatmazdı, bunu konuşabilirdik."